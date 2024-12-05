鍾培生擂台賽｜Babyface都有份打？梁敏巧做啦啦隊有得諗

鍾培生將於明年1月4日在灣仔修頓舉行《培生擂台：無敵盃》，他表示今次比賽收到了來自不同國籍和階層選手報名，並謂︰「無論是名門望族還是每天為家庭默默付出的爸爸，我保證大家都能在這個擂台上公平公正地一較高下。」來自台灣的蔣介石曾孫蔣友青亦慕名赴港報名。此外，今次亦吸引了不少網紅、名人、拳王報名，當中包括全民造星Jack鄒俊傑、網絡名人Rock Gor及拳王曹Bee等。

Babyface挑機要一打五 早前力追梁敏巧的Babyface近日不時就《培生擂台：無敵盃》的參賽者點評，更向他挑機表示想跟他們在《培生擂台：無敵盃》較量。Babyface形容部份參加人士是「白卡佬」，他特別點名去年有份比賽的「魔筋二世· 斌叔」及在面試時自稱是「慈雲山癲豬AKA妹豬殺手」，甚至豪言自己可以一打五。 「 斌叔」苦練一年再戰 「魔筋二世· 斌叔」去年勝出比賽，今次他在面試時表示自己因為去年的拳賽愛上拳擊運動，從影片見到他的身形比去年更fit，他稱今年更花了不少時間去練拳，坦言因為要學打拳，令到他少了時間陪家人。「斌叔」認真比賽，但被Babyface挑機，當然有留言回應，表示樂意奉陪。

妹豬殺手同Babyface有得揮 至於另一名「妹豬殺手」的四眼男在面試時，自我介紹跟Babyface不遑多讓，他自覺很俊俏，所以街上的女士都不時望他，相信是因為他非常有吸引力。他希望可以透過今次擂台吸引多些女仔跟他練拳。鍾培生又問他如何定義妹豬的年紀，沒想到對方稱七、八十歲的女士都是妹豬。 他在網上對Babyface的挑釁感到不滿，指對方似乎會錯意，強調自己從沒有搞七八十歲的女士，自己對Babyface的背景大感困惑，更留言稱會跟「斌叔」 及其他人一齊打Babyface。

Babyface將現身培生 擂台 ？ Babyface對於二人的回應也有先後出po，誓言要跟他們在擂台打一場，甚至tag了鍾培生的帳號。不少人好期鍾培生會請甚麼gimmick人物上擂台，但他曾表示不考慮請藝人或城中熱話人物參與，志在希望推廣拳擊，讓拳手在今次比賽中獲得知名道及獲到合理的拳酬。 然而，Babyface與有份參賽的「斌叔」、「妹豬殺手」等不停挑機，據了解鍾培生的團隊有意招攬對方成為一員，但距離拳賽尚餘一個月時間，Babyface能否招攬成功仍是未知之數。不過，有網民見到Babyface挑機影片之後，笑言可以找梁敏巧擔任啦啦隊或Ring Girls，甚至笑稱如Babyface成功打贏對手，或會令梁敏巧改觀。