鍾培生收1000萬上擂台 跟Toyz約定7.5台北一拳了恩仇

鍾培生與曾是他旗下電競選手劉偉(Toyz)於年初表示會在台北舉行拳賽，而鍾培生更稱已獲得主辦單位和贊助商給予港幣8位數字，令他破了大中華區的拳酬紀錄。今日他與其團隊乘飛機到台灣與Toyz等出席記者會，宣布《2023 The Cage 拳上終於之戰》將於7月5日在台北小巨蛋舉行。

鍾培生被指要人關注

鍾培生在記者上表示很重視今次比賽，他指與Toyz曾是很好的朋友，但因為利益出賣了他，揚言二人的恩怨將於7月5日來一個終結。Toyz則寸爆對方一直自稱是「香港電競教父」，只是一心想紅的富二代，對他要花錢找人打他的行為大感困惑，並謂「請大家多給他一點版面，因為他需要別人關注。」又笑對方的家族生意出現問題，及笑他早前找來的對手，都是一般網紅，對拳擊沒基礎或是抱住玩的心態。鍾培生則冷靜表示對方是個聰明人，但只有他是唯一一個會贏Toyz的人，他又向大家表示不用太擔心其家庭情況，並祝Toyz好運。

入場費最貴萬二蚊

據知鍾培生收1,000萬港元作為拳酬，至於Toyz是他的三分一，約350萬港元。至於今次拳賽的入場票價，由最平的800元新台幣(約203.5港元)到最貴VVIP的48,000元新台幣(約12,210.79港元)。入場人士除了可以看到鍾培生跟Toyz的比賽外，還有另外四組拳賽及數名歌手演唱。