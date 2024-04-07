鍾培生日本招呼朋友搞到成屋酸臭 百億富三代徒手清垃圾

有「百億富三代」之稱的鍾培生，近日到日本，並在當地租了公寓入住。日前他招呼朋友到其公寓耍樂，沒想到他一覺醒來，發現全屋極度混亂，而且非常酸臭。適逢公寓周日沒有工人上門打掃，這位富三代只好徒手處理，並一邊直播一邊粗口鬧爆這班朋友，期間他又大晒流利日語跟公寓職員聯絡。

粗口鬧爆朋友 鍾培生一開直播就拍下房中混亂情況，見到滿枱都是食剩的外賣，一地都是毛巾、紙巾，電視位置又有些衣物，他稱朋友們叫的是韓國食物，有泡菜類食品，加上又開了酒，令整個房間都充斥著異味，他大鬧︰「X你個街，好X臭呀！」之後他需要打開窗呼吸新鮮空氣。 他拿起膠袋充當手套，把地上的食物殘渣，濕毛巾、用過的紙巾、酒樽等東西逐一處理。他邊執拾邊鬧作客的朋友是契弟，又不停說「好X臭」。及後他再換另一個膠袋當手套，執拾桌面上的食物，見到有食剩的泡菜、麵條、蔬菜等等。他直言自己是一個很衛生的人，並稱昨晚自己沖完涼一身香噴噴，沒想過他入睡後，朋友們會「搞破壞」。