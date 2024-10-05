鍾培生明年1月舉辦年度拳賽 「蔣介石曾孫」蔣友青慕名赴港報名

鍾培生宣布落實舉辦年度拳擊盛事《培生擂台:無敵盃》We Are Champs 2024，並於2024 年 10 月 5 日至 6 日進行拳賽海選。拳賽公開接受報名至今吸引來自亞洲不 同地區選手的青睞，來自台灣的蔣介石曾孫蔣友青亦慕名赴港報名，同時亦吸引了香港一眾網紅、名人及拳王報名，當中包括全民造星 Jack （鄒俊傑）、網絡名人Rock Gor及拳王曹 Bee 等人將參加海選，爭奪明年 1 月初決賽名額。

鍾培生在記者會內稱，舉辦拳賽希望推廣拳擊，他指：「我鍾意拳擊，我又有能力，所以 我想做大佢。我願意為大家做一個舞台出嚟，同大家一齊贏落去！」而過百名選手會於 10 月 5 日至 6 日在清水灣電影製片廠進行遴選，最終選出拳手會在拳賽當日上台對決，而遴選過程亦會拍下，稍後於We Are Champs Youtube頻道免費播放。