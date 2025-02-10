鍾培生計劃大馬搞拳賽 邀兩位惹火人物上陣爭做香港拳王

鍾培生不但在電競事業發展有聲有色，搞拳賽亦引來網民熱烈討論，他曾多次邀請互相仇恨的人士上擂台，表示打拳是一個最好的宣洩渠道，讓大家可以在一個公平公正的情況決一高下。

最近他在網上表示有興趣邀請兩位打得之人羅祖勝及Flashdaddy對打，二人過去在網上不時隔空罵戰，互數對方不是，單是網上的挑機言論，已經很搶口。不少網民都有關鍾培生可以為二人安排一場拳賽，日前鍾培生就表示會落力拉攏二人及有意下月中在大馬舉行。