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娛樂
2025-02-10 17:18:32

鍾培生計劃大馬搞拳賽 邀兩位惹火人物上陣爭做香港拳王

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鍾培生有意再搞拳賽，今次更移師到大馬舉行，並邀請兩位話題人物參與。(娛樂組攝)

鍾培生有意再搞拳賽，今次更移師到大馬舉行，並邀請兩位話題人物參與。(娛樂組攝)

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鍾培生不但在電競事業發展有聲有色，搞拳賽亦引來網民熱烈討論，他曾多次邀請互相仇恨的人士上擂台，表示打拳是一個最好的宣洩渠道，讓大家可以在一個公平公正的情況決一高下。

最近他在網上表示有興趣邀請兩位打得之人羅祖勝及Flashdaddy對打，二人過去在網上不時隔空罵戰，互數對方不是，單是網上的挑機言論，已經很搶口。不少網民都有關鍾培生可以為二人安排一場拳賽，日前鍾培生就表示會落力拉攏二人及有意下月中在大馬舉行。

鍾培生過去一直跟香港拳王羅祖勝及香港拳手Flashdaddy聯絡，爭取二人在擂台上對擂。 鍾培生過去一直跟香港拳王羅祖勝及香港拳手Flashdaddy聯絡，爭取二人在擂台上對擂。

綽號「四海」的羅祖勝為本港2013年及201675kg的拳王，至於Flashdaddy同是來自香港，而且他過去也參與不少拳賽，去年他與台灣拳擊冠軍打拳，雖然輸給對方，但大讚Flashdaddy的拳擊技術很好，是位有實力的對手。早前四海在馬來西亞被多人圍毆，搞到頭血流，Flashdaddy立即開香檳並出推出MEME圖狂對方水。鍾培生見二人及他們的fans都經常隔空開拖，加上兩位又爭認是香港拳王、最打的人，於是他決定為二人舉行一場拳賽。

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羅祖勝在大馬被人打到變豬頭，成為網民熱話。

羅祖勝在大馬被人打到變豬頭，成為網民熱話。

綽號「四海」的羅祖勝為本港2013年及2016年75kg的拳王。 綽號「四海」的羅祖勝為本港2013年及2016年75kg的拳王。 綽號「四海」的羅祖勝為本港2013年及2016年75kg的拳王。 黃澤鋒與羅祖勝。 綽號「四海」的羅祖勝為本港2013年及2016年75kg的拳王。 綽號「四海」的羅祖勝為本港2013年及2016年75kg的拳王。

鍾培生日前在社交平台公開與四海的對話，內容大致談及希望拳賽可於315日在大馬舉行，到時會作線上直播，並由鍾培生安排拳證、裁判，四海初步答應鍾培生可以參與。至於Flashdaddy方面，就要求一定在香港舉行，更拍片指雙方都是香港人，沒有理由到大馬舉行比賽，更斥對方不減磅，使自己的體重佔一定的優勢，揚言這場拳賽一定要在香港舉行沙會參與。

Flashdaddy要求一定在香港打。 Flashdaddy要求一定在香港打。 羅祖勝連日來在網上炮轟Flashdaddy。 Flashdaddy要求一定在香港打。 Flashdaddy要求一定在香港打。 Flashdaddy要求一定在香港打。

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