鍾培生計劃大馬搞拳賽 邀兩位惹火人物上陣爭做香港拳王

鍾培生不但在電競事業發展有聲有色，搞拳賽亦引來網民熱烈討論，他曾多次邀請互相仇恨的人士上擂台，表示打拳是一個最好的宣洩渠道，讓大家可以在一個公平公正的情況決一高下。
最近他在網上表示有興趣邀請兩位打得之人羅祖勝及Flashdaddy對打，二人過去在網上不時隔空罵戰，互數對方不是，單是網上的挑機言論，已經很搶口。不少網民都有關鍾培生可以為二人安排一場拳賽，日前鍾培生就表示會落力拉攏二人及有意下月中在大馬舉行。
綽號「四海」的羅祖勝為本港2013年及2016年75kg的拳王，至於Flashdaddy同是來自香港，而且他過去也參與不少拳賽，去年他與台灣拳擊冠軍打拳，雖然輸給對方，但大讚Flashdaddy的拳擊技術很好，是位有實力的對手。早前四海在馬來西亞被多人圍毆，搞到頭血流，Flashdaddy立即開香檳並出推出MEME圖狂對方水。鍾培生見二人及他們的fans都經常隔空開拖，加上兩位又爭認是香港拳王、最打的人，於是他決定為二人舉行一場拳賽。
鍾培生日前在社交平台公開與四海的對話，內容大致談及希望拳賽可於3月15日在大馬舉行，到時會作線上直播，並由鍾培生安排拳證、裁判，四海初步答應鍾培生可以參與。至於Flashdaddy方面，就要求一定在香港舉行，更拍片指雙方都是香港人，沒有理由到大馬舉行比賽，更斥對方不減磅，使自己的體重佔一定的優勢，揚言這場拳賽一定要在香港舉行沙會參與。