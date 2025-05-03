鍾培生邀英國拳手打拳大出股惑 告比叔盜播有進展

鍾培生昨日在社交平台分享跟英國傳奇拳擊手Tony Jeffries對打的短片，見到二人拳來拳往，但鍾培生卻邊打邊出「股」惑，條褲一度退至其恥骨位置，令他的股罅若隱若現，非常性感。不少網民都留意到鍾培生的優質股，同時亦發現他的身形跟全盛時期相比，多了點肉。鍾培生說︰「好耐冇接觸拳擊，好肥我知道，我接受所有對我嘅身形評頭品足嘅留言，我會減肥，對唔住， I am fat I am sorry！」

Tony Jeffries曾代表英國參加2008年北京奧運會，並獲得男子81公斤銅牌。在他退役前，Tony Jeffries保持著職業生涯不敗紀錄，直到因手部受傷而退役。之後他專注於拳擊訓練和健身，開了兩家健身房，還設立一個超受歡迎的拳擊教學YouTube頻道。

另外，鍾培生過去一直表示會提告盜播他主辦拳賽的人，早前他舉行的《培生擂台：無敵盃》番外篇 「四海大戰Flash Daddy」完滿結束，曾拍片表示2021年與林作的拳賽被人盜播，已經成功告入，而今次同樣遇到盜播，見到有不少連登仔轉載盜播的網址，但大多都是賭博網站，所以他決定「搵幾條友出嚟祭下旗」，警告大家不要再盜播。

其中一位盜播者比叔同 We Are Champs Limited 達成了和解同賠償方案，並在 Instagram 上發布道歉聲明。鍾培生表示會繼續全力追究盗播人士，更指賠償金額會達六位至七位數。