鍾培生Toyz對賽｜保錡@ERROR現身小巨蛋支持孫生 認喺台灣冇人識

鍾培生與Toyz的生死拳賽今日(5日)在台北小巨蛋舉行，昨日鍾培生在過磅記招上與Toyz大打出手，由掌摑演變圍毆，場面一片混亂，未正式上台已充滿火藥味。今次拳賽，大會邀請了五堅情、樂天女孩、玖壹壹、高爾宣、郭書瑤等擔任表演嘉賓。沒想到ERROR成員保錡亦在會場出現，他表示今次到來是支持「反骨男孩」孫生。不過，當地傳媒不認識保錡，令他無緣大晒「港普」。

樂天女孩擔任《The Cage 拳上 2023 終於之戰》表演嘉賓之一。

保錡想打阿Dee 保錡表示今次主要來看拳賽，感受現場氣氛及支持孫生，明天便會返港。問到有沒有機會大晒「港普」，他表示在購物時都可以跟售貨員交談，也進步了少少。問到有沒有去台北的酒吧，他無厘頭表示：「台北是一個文青地方，令人感到開心及生活節奏可以放緩」。問到兩者有甚麼關係，他說︰「都有關係，今次係目標為本，主要嚟睇拳賽，心情好期待！自己都有興趣打拳，如果有日唔想跑步，睇下會唔會打拳。(揀邊個隊友打？)我會揀阿Dee，佢係最渣！」他又自言主張愛與和平，所以沒有一個想「隻揪」目標。