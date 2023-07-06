鍾培生與Toyz的思怨情仇於昨日舉行《The Cage 拳上 2023 終於之戰》圓滿解決。當日首輪比賽是微辣的Black Joe對戰王郁人，Black Joe先被王郁人攻擊下體，令他倒地需要休息。之後在第三回合時，Black Joe施展猛烈攻勢以3-0勝出比賽，但Black Joe自己的眼角也被打至見紅，需要縫針。他贏出比賽之後，大叫「我愛台妹」令全場歡呼。

狂擦零食增磅

Black Joe今次到台灣出賽，微辣一眾好友齊齊到台灣支持，包括家聰、雞wing、蘇霖.、加蔥、霍哥及麥嘉欣等。他在比賽前接受訪問時，已豪言會贏梗，「完全冇問題、唔緊張」，並表示抱住玩下的心態來迎戰。他更指會在第一回合KO王郁人，並透露自己為了今次比賽特訓了一個月。在旁的加蔥指Black Joe不停吃零食，Black Joe說︰「我嚟之前係72公斤，點知對方完全冇減到，早知我唔減，我由80幾公斤減到72公斤，佢仲要重過我成4至5公斤。尋日(4日)係咁食，之後升到75公斤。」

加蔥不停挑釁鍾培生

加蔥其後踢爆Black Joe知道對方沒有減磅之後，爆粗再立即暴食，Black Joe表示早上已食牛筋腩麵，直言食完「舒服到爆」！加蔥稱自己嘗試挑釁鍾培生及Toyz，希望可以成功得罪他們被打一鑊，但未能成功，更搞笑表示嘗試在後台向他們撥水。