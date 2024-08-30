鍾慧冰受怪病折騰感激男友貼心照顧 曾受性騷擾被約去九龍塘食糖水(有片)

現年67歲的鍾慧冰(冰姐)早已淡出幕前，3年前因陪愛女林靜莉拍ViuTV真人騷節目《阿女又戀嚟》，獲邀夥拍吳保錡和素人媚姨(陳月媚)主持《Auntie妳好》，憑爽朗敢言的個性突圍；早前衝出香港拍《Auntie妳好東南亞玩番轉》，再掀網上熱話。再次活躍於幕前的冰姐，去年更開設自家YouTube頻道《冰姐的花樣人生》，訪問藝人嘉賓、分享養生食療等。

難忘鏡頭前衝去廁所 對於無心插柳下再創事業高峰，鍾慧冰坦言，「其實我以為自己玩完，這把年紀還有甚麼可做？而且病咗四、五年，真係完全沒想過。」她透露陪女兒拍完真人騷節目後，曾獲邀與媚姨拍《姨姨又戀嚟》，但有感年過半百，拒絕邀請，沒想到其後的《Auntie妳好》系列廣受歡迎。她笑言以前要背稿記台詞，但真人騷節目講求真反應與觀眾緣，輕鬆又過癮，「最震撼有次喺錄影廠，保錡講嘢好好笑，笑到我忍不住大嗌：『哎呀！唔得喇，要停一停！』因為我好急，就衝咗去廁所，估唔到佢哋沒剪走，播埋出街，但原來觀眾睇咗笑到暈。」至於與保錡和媚姨往東南亞拍旅遊節目，體驗夜生活、親親小鮮肉，更在澳門回歸塔上落一字馬，更是匪夷所思，她笑言，「睇兩個皺晒皮嘅老女人去旅行，真係莫名其妙。」 連扭毛巾都無力 2016年確診「血管炎」死過翻生，鍾慧冰自言身體不能過勞，亦難承受大壓力，抱佛系心態接演工作，「想做就做，覺得會好玩就試試，做甚麼最緊要令自己開心。」回想與怪病搏鬥的幾年間，曾經終日以淚洗面，免疫系統攻擊血管與神經，血液不流通引致手腳變黑，要靠暖身促進血液循環，肌肉萎縮要靠拐仗才能勉強站立，「從早喊到晚，因為好痛，好多事情都做唔到，例如扭毛巾、扭開樽水都開唔到，扣唔到鈕。你會好沮喪，經常發自己發脾氣。」幸好性格樂觀加上不忿，冰姐忍痛練習站立和步行，從不放棄訪尋名醫，試過每日看3位醫生，不計成本，「當你覺得明天可能冇命時，就不會再擔心經濟，每一毛錢都用來醫病。」

男友不離不棄 患難見真情，鍾慧冰估不到在病重的日子，找到陪伴同行的男友，她笑言，「佢傻傻地，比我大兩年，認識不久我就病發，唔知點解佢冇走，而且不停照顧我，接送我去看醫生，感情就這樣開始。」她自知最難頂是脾氣，試過大發雷霆亂丟東西、不肯看醫生，對方仍無微不至照顧，安裝暖爐、鋪地氈以免跌傷等，「佢話我一康復就立即走，其實已好難得，唔係立刻走。」兩人至今感情穩定，冰姐認為經一事長一智，前夫出軌令她自我檢討，學習珍惜，她慶幸雙方再見亦是朋友，「一段關係雙方都要付出，我對他不夠關心，好多事都覺得係理所當然，其實感情需要灌溉。」 沒批踭黑幕 曾受性騷擾 鍾慧冰畢業於美國紐約大學，1979年回流選港姐奪得季軍，順理成章加入娛樂圈，談到選美黑幕，她笑言，八十年代的人比較溫馴，「我們那時好懵懂，大部分剛讀完書就選美，冇咁多批踭，不似現在的人咁厲害。」至於為何加入無綫一年就離開，「因為我甲狀腺有問題，因壓力太大手震眼凸，其次是TVB不肯加薪。」她更爆料指當年受性騷擾，對方是權力人士，令她每日帶著惶恐上班，「是我們那組的阿head，雖然未有動手，但就約我去九龍塘食糖水，我仲話唔鍾意食糖水；但他講了又講，眼神和身體語言都令你好唔舒服。後來我真係問人九龍塘的糖水是否好好食，別人告訴我，才知原來那裡有好多時鐘酒店。」

被名導黑面 恍然大悟 當年以港姐季軍的名銜加入TVB，僅只一年便轉戰幕後。回想擔任電影公司製片的日子，她形容是增廣見聞，「沒甚麼光怪陸離事，每日見成龍在停車場做交通督導員，因為冇事做就指揮交通。」反而起初最大適應是片場的粗口文化，問到可曾被破口大罵時，她直言曾被「黑面」，對方是一位武術指導出身的導演，多次要求下仍不肯討論劇本，令她大感莫名其妙，「我冇得罪佢，毋須咁態度，當日我碰到一個朋友，問佢點解，佢話：『黐線，佢都唔識字！』我突然豁然開朗，原來他發嬲係以為我故事。」對於從美國留學返港的冰姐而言，從沒想過有人唔識字，「後來我明白有些人發脾氣，唔開心一定有理由。」 看淡名利 斷捨離 回望前半生，由五光十色的幕前退居幕後，經歷結婚生女，前夫出軌離婚，遇上金融海嘯變雷曼苦主，徘徊生死邊緣，受病魔折騰逾兩年，甚至連骨灰龕都買了，如今鍾慧冰看淡名利，學會珍惜，「跨過了那段患病日子，就等於重生，其實病完之後，我開始斷捨離，將家裡多餘的東西都送給人。」例如多出的焗爐、微波爐等煮食電器，還有大堆衣服和名牌手袋，「我曾經好執著保留名牌袋，現在都送給人家或賣掉了，反正我肩膀都揹不了這麼重的袋，容易關節痛，就捨棄吧。」她笑言連可炒賣的骨灰龕位，都原價出售，「心態不同了，如果我真的走了，將骨灰丟進海裡或後花園也可，大家鍾意就可約埋一齊唱歌跳舞懷念我。如果想探我，不如就生前多陪我、帶我去玩，多啲對我甜言蜜語這樣就夠了。」