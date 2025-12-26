鍾柔美劉展霆親密影片曝光！緋聞傳足3年 Yumi疑貼錯Account秒刪片

鍾柔美（Yumi）與大她13年的劉展霆（Eden）拍《青春本我》時撻著，過去有網民捕獲到二人手拖手行街，但二人異口同聲否認拍拖。儘管Yumi曾被拍到跟一名白色背心男拍拖睇戲，但Yumi例牌否認，並指對方是同事，現階段專注學業，沒有發展空間。 同學仔食檸檬，全因Yumi已名花有主！Yumi於凌晨疑錯手將她與Eden親密影片貼在自己的公眾帳號戶，令戀情曝光！影片清楚見到Yumi舉機自拍伸脷，而Eden則從後咀Yumi的臉再望一望鏡頭，非常甜蜜。儘管Yumi火速刪除，可惜都不敵網民快手backup。

拍拖證據逐個數 Yumi與Eden因為拍劇而撻着，曾有網民列出多項證據證明他們是拖友。當中包括手拖手行街、開設情侶帳號、Eden媽媽IG有follow Yumi、Eden IG出PO後Yumi兩小時就like、Eden IG限時動態成日玩暗示等等。 在Yumi最新限時動態的確見到她有轉載Eden的限時動態，Eden事後亦再轉載Yumi貼他影片的動態並留言，雙方IG互動非常頻繁。 另外，於2022年的情人節，Eden上載兩張照片，分別是他雙手拿住《青春本我》吉祥物「青春常豬」及有兩隻手各自拎住軟雪糕的相片，有網民就發現Yumi曾在劇中有抱過「青春常豬」，估計當時Eden是借機放閃。Eden跟Yumi拍劇時，坦承跟Yumi的年齡有一定距離，但他稱自己的思想比較後生，不會有代溝。



劉展霆是太子爺 劉展霆出身單親家庭，由經營海鮮批發店的母親何雅菁獨力撫養，其母在灣仔鵝頸橋街市擁有三個海鮮檔，在銅鑼灣亦有海鮮批發店「東興海鮮」。今年無綫播出的《一日打工限定》，賴慰玲到魚檔學習劏魚，便是Eden媽媽的店舖。 Eden中二開始到紐西蘭升學，在當地生活14、15年直至大學畢業。2021年，Eden原本已申請移民，擔心家人染疫而選擇回流香港發展。同年，他參加《盛·舞者》後簽入TVB，之後成為限定男團「Super Tiger」成員，除了演出《青春本我》外，亦曾參與《不可能任務》等節目。