鍾柔美受訪片姚焯菲表情成焦點 被網民指神還原小六升中派位學生

鍾柔美（Yumi）與大她10年的劉展霆（Eden）緋聞傳足3年，Yumi於前日（26日）凌晨疑錯手將她與Eden親密影片公開，畫面中可見二人關係非淺！Yumi昨日（27日）出席一年一度的《新城勁爆頒獎禮2025》，她與詹天文（Windy）和姚焯菲（Chantel）一起接受訪問時，Yumi被問到與Eden的錫面片段在社交網曝光，Yumi解釋短片是因為在聖誕party上玩Truth or Dare(真心話大冒險)遊戲受到懲罰要出po。

Chantel陰陰嘴望向Yumi偷笑 Yumi受訪時以暫時是好朋友和了解中來形容與Eden現階段的關係，在旁的Chantel和Windy專注地聆聽Yumi的發言，畫面中意外捕捉到Chantel陰陰嘴望向Yumi偷笑的表情，而Windy則露出一臉疑惑的樣子，隨即掀起網民熱烈討論。

有網民在社交網分享昨日Yumi受訪的畫面截圖，兼且與去年網上廣泛流傳三位小六男生受訪講升中派位的畫面截圖作對比，Chantel的表情神還原其中一位受訪學生。網民紛紛留言指Chantel和Windy的表情相當耐人尋味，並寫上：「Yumi唔好再講啦真係講多錯多，見Chantel同Windy個樣即刻覺得勁奇怪，望住你想提你唔好再講。」