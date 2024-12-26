鍾柔美急換身分證想考車牌 施匡翹每到情人節有花收

Yumi帶同舞蹈員又唱又跳《Crack！》及《Masterpiece》，親民的Yumi在活動結束後並與粉絲合照及逐一獨照。Yumi表示會把歌迷們送她的聖誕禮物，全部好好的收起來留念。剛過18歲生日的她已急不及待去換身份證，並揚言表示要考車牌及六合彩。

鍾柔美(Yumi)、施匡翹(Zaina)、華浩賢早前到元朗全新地標「YOHO MIX元點」出席《MIX FEST 音浪派對》。吸引眾多市民及大批粉絲到場圍觀，場面非常熱鬧。主持兼歌手T.MAX亦與鍾柔美(Yumi)分別獻唱聖誕歌，令到場面充滿聖誕平安夜節目氣氛。

施匡翹亦演唱了兩首歌《Savasana》、《Girls Talk》。宅女Zaina與兩位主持T.MAX及JY chit chat時坦言演出完後回家陪家人慶祝平安夜，並祝大家聖誕快樂，心想事成，開開心心！她表示粉絲們知道她沒有拍拖，每逄２月14日情人節都會送上一大束鮮花給她，但每次都是低調地送到公司或錄音室，放低之就會靜靜離開。問到這位神秘送花者，其實是否追求者？她即哈哈笑答：「絕對不會啦，我在活動見過佢，佢真係只是我的歌迷，我仲未有追求者。」

新晉男歌手華浩然則表示曾經在聖誕派對抽到一份相當特別又難忘又好味的聖誕禮物：「份禮物用花紙包裝得好靚，拆開原來係一條鹹魚，哈哈哈！我即刻代我媽媽多謝咁有心思的送禮者，媽媽蒸咗吃，好好味的！」

活動除了3位歌手為市民載歌載舞之外，大會並安排了多個團體在數位藝術打造的「Agora」系統下表演，包括３組透過活動招募的街頭表演藝術者Busker Vinky、K-Will及Yoona；另外還邀請了由歷屆香港花式跳繩代表隊成員組成的隊伍「KANGAROO」花式跳繩表演。