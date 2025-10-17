鍾柔美被指做逃學威龍 連拍4日機場戲點收科？

鍾柔美（Yumi）曾被指經常走堂，遭揶揄是「逃學威龍」。Yumi今次與張馳豪同獲邀加入《飛常拍攝II》，由於機場拍攝的檔期比較緊湊，連馬國明也表示他在《玫瑰的戰爭》的檔期必須遷就機場的檔期拍攝，因此Yumi 隨時要走堂，又面對被指是「逃學威龍」。

Yumi 表示今次拍攝不用特別向學校請假，「今個星期係我最辛苦，前幾日連續拍四日，由07拍到18，我呢個禮拜唔使返學，係reading week。遲啲返學嗰幾日就要放學之後嚟機場，劇組都幫我就返學嘅時間。」

Yumi 透露今次扮演客服中心的實習生，談到今次是繼《夫妻的博弈》後再跟高海寧合作，Yumi 表示今次的對手戲最多，對方是她的上司，交流最多，因為上一部作品是扮演她的童年，跟對方沒有同場。張馳豪表示在戲中會扮演機場保安，會由檢查旅客的保安再調職至機場保安應變小組。他笑言穿起制服之後，自己都有一份責任感，不用埋位的時候也會特別留意機場狀況，看有沒有不好的事情發生。

洪永城搞爛GAG好醒神

由於Yumi 曾提過不夠瞓會影響表演，她坦言過去這四日是最辛苦的日子，「有人直程有啲想中暑嘅感覺，因為出咗去停機坪拍，有一日全日室內拍，個感覺好攰，個腦完全郁唔到，背唔到對白，好彩有好多前輩，特別想多謝洪永城，佢好好，成日同我吹水，佢會令到我個人放鬆，同埋冇咁大壓力，好多前輩都俾咗好多唔同嘅能量我。」她大讚洪永城的爛gag非常正，自己很喜歡爛gag。