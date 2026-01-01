鍾柔美被揭情史豐富IG粉絲急增 新帖文留言區開放無畏劣評

Yumi鍾柔美與《青春本我》拍檔、Super Tiger成員Eden劉展霆緋聞再度升溫，她與Eden親密影片曝光之後，指當時玩「真心話大冒險」（Truth or Dare）遊戲而受到懲罰，過去一直以未拍過拖形象示人的她就直認跟Eden正了解中。其後有網民發布多張她與兩名男子親熱的照片，其中一張更是在在後樓梯激吻。事後爆料者自稱是Yumi的同學，更在網上設「Q&A」環節，大談Yumi為人及返學情況，但兩小時後全被刪走，連爆料者的帳號亦都不存在。

開放留言區任轟唔嬲 Yumi趁昨天除夕發布一條回顧影片，入面有不少照片，包括工作照、自拍照、日常生活點滴，並留言「Goodbye 2025~I’m ready for a fresh start.」而留言區未有作出限制，因此出現不少負評及帶攻擊性的留言，絕對讓大家毫不保留宣洩。然而，Yumi就未有理會去刪掉不好的留言，與此同時在元旦零晨20分在粉絲的TG谷拍片祝粉絲們新年快樂，並謂「多謝米粉一直嘅支持，我會繼續努力做好自己。」

儘管Yumi的A0人設幻滅，但她的IG追蹤人數不跌反升，在她跟Eden「大冒險」的影片流出之後，Yumi的IG擁有13.6萬粉絲，其後她出來解話及被揭初戀始於13歲跟同校的學長拍拖後，她的IG粉絲升至13.7萬。