熱門搜尋:
尋秦記 網上熱話 大埔宏福苑五級火 叱咤2025 鍾柔美 新店關注組 深圳好去處 健身 行山路線 二手樓 C觀點 日本旅遊 食譜 味美道來 減肥 海德園
dadblk2 madblk2
返回
娛樂
2026-01-01 19:30:00

鍾柔美被揭情史豐富IG粉絲急增 新帖文留言區開放無畏劣評

分享：
鍾柔美A0的人設幻滅，被網民笑她是「A380」。

鍾柔美A0的人設幻滅，被網民笑她是「A380」。

Yumi鍾柔美與《青春本我》拍檔、Super Tiger成員Eden劉展霆緋聞再度升溫，她與Eden親密影片曝光之後，指當時玩「真心話大冒險」（Truth or Dare）遊戲而受到懲罰，過去一直以未拍過拖形象示人的她就直認跟Eden正了解中。其後有網民發布多張她與兩名男子親熱的照片，其中一張更是在在後樓梯激吻。事後爆料者自稱是Yumi的同學，更在網上設「Q&A」環節，大談Yumi為人及返學情況，但兩小時後全被刪走，連爆料者的帳號亦都不存在。

Yumi在訪問時的表情被網民瘋傳。

Yumi在訪問時的表情被網民瘋傳。

開放留言區任轟唔嬲

Yumi趁昨天除夕發布一條回顧影片，入面有不少照片，包括工作照、自拍照、日常生活點滴，並留言「Goodbye 2025~I’m ready for a fresh start.」而留言區未有作出限制，因此出現不少負評及帶攻擊性的留言，絕對讓大家毫不保留宣洩。然而，Yumi就未有理會去刪掉不好的留言，與此同時在元旦零晨20分在粉絲的TG谷拍片祝粉絲們新年快樂，並謂「多謝米粉一直嘅支持，我會繼續努力做好自己。」

adblk5

儘管YumiA0人設幻滅，但她的IG追蹤人數不跌反升，在她跟Eden「大冒險」的影片流出之後，YumiIG擁有13.6萬粉絲，其後她出來解話及被揭初戀始於13歲跟同校的學長拍拖後，她的IG粉絲升至13.7萬。

Yumi的fans未有急跌，反而上升。 Yumi被爆跟Eden玩「大冒險」之後，粉絲人數是13.6萬。 Yumi早前跟Chantel及Yumi到佛山開騷。 Yumi早前跟Chantel及Yumi到佛山開騷。 Yumi上載影片回顧2025年。 Yumi上載影片回顧2025年。 Yumi上載影片回顧2025年。

ADVERTISEMENT

立即更新/下載AM730手機APP 體驗升級功能

ad