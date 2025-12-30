鍾柔美被爆13歲初戀 同學校師兄拍拖課室錫錫

Yumi最近出席《新城勁爆頒獎禮2025》受訪時以暫時是好朋友和了解中來形容與Eden現階段的關係。 (蘇文傑攝)

現年19歲的鍾柔美（Yumi）日前在社交平台上載了一條與緋聞男友劉展霆（Eden）親密影片，疑有新戀情掀起討論及關注。Yumi接受訪問澄清與Eden只屬朋友關係，被對方激咀面頰是因為在聖誕期間參加派對玩「真心話大冒險」遊戲而受到懲罰，後來經理人主動詢問她「你哋做緊啲咩啊？」

Yumi才意識到有可能會被人誤會，最終決定刪除照片。Yumi稱當晚有被其他好友錫面，但忘記被多少位朋友錫面。昨日（29日）Yumi再有錫面親密照流出，對方是行內知名造型師Jansco Wan（溫總），曾為Yumi及姚焯菲、詹天文設計造型。