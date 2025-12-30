鍾柔美被爆13歲初戀 同學校師兄拍拖課室錫錫

現年19歲的鍾柔美（Yumi）日前在社交平台上載了一條與緋聞男友劉展霆（Eden）親密影片，疑有新戀情掀起討論及關注。Yumi接受訪問澄清與Eden只屬朋友關係，被對方激咀面頰是因為在聖誕期間參加派對玩「真心話大冒險」遊戲而受到懲罰，後來經理人主動詢問她「你哋做緊啲咩啊？」
Yumi才意識到有可能會被人誤會，最終決定刪除照片。Yumi稱當晚有被其他好友錫面，但忘記被多少位朋友錫面。昨日（29日）Yumi再有錫面親密照流出，對方是行內知名造型師Jansco Wan（溫總），曾為Yumi及姚焯菲、詹天文設計造型。
頭貼頭合照勁甜蜜
Yumi從出道至今堅稱自己是「A0」，沒有談過戀愛。今日（30日）有網民在社交平台爆料Yumi初戀其實是在13歲的階段已經與同學校師兄拍拖，二人的合照今天亦在社交網上廣泛流傳。
照片中可見Yumi與戴眼鏡的男孩子頭貼頭合照，二人當時的樣貌非常清澀，展現出天真無邪的笑容，非常甜蜜。當年只得13歲的Yumi即使素顏沒有化妝皮膚也相當白滑，散發少女氣息。二人的合照上則標明「2019年，第一任男朋友係學校師兄。」有網民自稱當年是Yumi同校的學生並在貼文留言表示：「我記得佢當年成日上嚟搵呢位師兄，企喺課室角落頭度又攬又錫，PS: 呢位師兄當年係Head Prefect！」