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娛樂
2023-10-01 16:53:27

鍾柔美計劃海外升學 After Class名存實亡

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鍾柔美跳得又唱得，有網民認為她的可塑性非常高

鍾柔美跳得又唱得，有網民認為她的可塑性非常高

由炎明熹、姚焯菲(Chantel) 、鍾柔美(Yumi )及詹天文(Windy)組成的「After Class」面臨解散，近日有傳向來重視學業的Yumi將會效法Chantel到海外升學，只要到學校假期便會回港工作，並待完成大學課程才回港全面投身歌唱事業。

After Class自組團而來，團體活動不多，加上炎明熹成為大紅人之後，在大陸的工作一個接一個，而Chantel又因為在海外升學，所以4女合體的機會近乎零。早前ChantelYumi接受Do姐訪問時，直認四人合體有難度，Do姐指After Class現時是休團狀態，認為她們要認真想想再合體時是否需要改名︰「到時叫After Class應該唔係太得啦！」

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鍾柔美向來重視學業，有指她將會到海外升學。 鍾柔美與Chantel承認4女合體有難度。 After Class 已名存實亡。

四女待遇差異大

其實四女在無綫的待遇亦不同，炎明熹當然不用說，身在海外的Chantel人氣未有遞減，更獲無綫安排到日本拍MV，以及為她準備不同活動待其回港出席。至於YumiWindy雖長時在港候命，但Yumi的新歌MV及製作遠遠低於Chantel，而Windy雖獲安排唱劇集歌，今年更派出首支個人單曲，但迴響遠遠比不上ChantelYumi。相反她參加學校音樂比賽的片段，意外流出到台灣獲勁大迴響，更獲台灣民眾封她為「聲樂界的明日之星」。

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