鍾柔美計劃海外升學 After Class名存實亡

鍾柔美跳得又唱得，有網民認為她的可塑性非常高

由炎明熹、姚焯菲(Chantel) 、鍾柔美(Yumi )及詹天文(Windy)組成的「After Class」面臨解散，近日有傳向來重視學業的Yumi將會效法Chantel到海外升學，只要到學校假期便會回港工作，並待完成大學課程才回港全面投身歌唱事業。

After Class自組團而來，團體活動不多，加上炎明熹成為大紅人之後，在大陸的工作一個接一個，而Chantel又因為在海外升學，所以4女合體的機會近乎零。早前Chantel與Yumi接受Do姐訪問時，直認四人合體有難度，Do姐指After Class現時是休團狀態，認為她們要認真想想再合體時是否需要改名︰「到時叫After Class應該唔係太得啦！」