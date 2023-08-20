鍾柔美認有睇Anson Lo演唱會 Yumi︰Why Not？係正嘅！

MIRROR成員輪流開個唱，早前姜濤開騷獲馬海倫、李芷晴等入場支持，當時不少人擔心她們會被無綫照肺，沒想到連備受力捧的鍾柔美(Yumi)亦自爆有看盧瀚霆(Anson Lo)開騷，更大讚對方的演唱會好正。

Yumi︰ 覺得要向對方學習

Yumi早前在IG開直播跟粉絲傾偈，除了唱出自己的新歌《Y2K還襯我麼？》之外，又唱出其他歌手的歌曲，其後有人留言問︰「有冇睇去教主？」，她就大方表示在25日當天入場看，嘉賓有Dear Jane。她說︰「無論點都好，喺呢一行入面我都覺得係值得去向對方學習，我都承認我前日(25日)睇咗，同埋嘉賓都非常Surprising，係Dear Jane，唱咗《到底發生了（過）甚麼事》，我就覺得好正！超正！我覺得值得欣賞唔同嘅演唱會，學一啲唔同嘅嘢，無論點都好，大家都係娛樂圈入面，我覺得要向對方學習，所以，Yeah，Why Not？係正嘅！我都希望有屬於我自己嘅舞台！」

其實在MIRROR出道初期，無綫高層樂易玲曾公開表示自己有留意，更大讚他們幾靚仔。此外，無綫在《娛樂新聞台》亦曾播出由呂爵安、Anson Lo主演的《過時‧過節》宣傳片段，當然是因為節目訪問了該片的導演，因而令他們的片段在無綫播出。