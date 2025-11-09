鍾柔美預告去捧炎明熹場 詹天文首當評審好緊張

鍾柔美（Yumi）、詹天文（Windy）昨日到馬鞍山出席活動，二人都有養寵物，Windy表示兩隻愛貓生日時，已送了一些小禮物，所以不會為牠們準備聖誕禮物。Yumi透露會準備一些聖誕禮物，並大爆家中7隻狗愈來愈肥，可能未必準備零食。她又提到屋企人很愛聖誕節，所以屋企已經擺放了聖誕樹。

Windy出席完活動後，便要去另一個活動做歌唱比賽評審，她坦言有少少緊張，因為自己只得19歲，竟獲邀做評審大感榮幸，自己也特別重溫當年《聲夢傳奇》的影片，參考評審的表現。她笑言是過來人，所以會口下留情及鬆手少少。

Yumi的生日及聖誕節好相近，她表示多數跟家人慶祝。她說：「屋企每年十一月都擺聖誕節，上年係掛好多Labuhu，今年就掛返其他飾物。」Windy直言最愛聖誕節，所以一定會回港過節。

Yumi上月跟林智樂、潘靜文、劉展霆一齊扮鬼扮馬去主題公園慶祝萬聖節。她表示去年人多比較好玩，她稱炎明熹要忙準備個唱，所有沒有找她去玩，但到時會一齊入場看她的演唱會。