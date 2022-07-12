鍾柔美 林君蓮情迷The Dessert Museum 陳柏宇東港城虛擬世界樂而忘返

(左起)Jason、Fiona、Yumi及蓮姐，一起為「The Dessert Museum」展覽揭幕。

《聲夢傳奇》人氣歌手鍾柔美(Yumi)和林君蓮(蓮姐)、以及歌手陳柏宇(Jason)等，今日獲邀請出席東港城的「The Dessert Museum」展覽，更與新鴻基地產(銷售及租賃)代理有限公司董事鍾秀蓮小姐(Fiona)一起進行揭幕禮。 Yumi、蓮姐和Jason，今次來到東港城「The Dessert Museum」展覽，除大展歌喉分享近況，對於被甜點包圍的東港城，3人表現得十分好奇，眼仔碌碌指手劃腳地討論欣賞，Jason更鬼馬指住其中一個裝置「七彩童夢甜甜圈」的滑梯，微笑表示：「好想試玩。」之後戴上VR虛擬實境裝置進入「元宇宙甜點藝術展覽」，於超現實甜點世界進行任務，他們猶如3個「大細路」，興奮投入進行任務，鬥快尋找隱藏甜品寶藏。

蓮姐欣賞裝置頻頻打卡 對於這個曾在杜拜、新加坡及馬尼拉展出的人氣甜點主題展覽，Yumi率先興奮說：「我覺得呢到好正！因為香港真係好少有呢啲咁夢幻嘅展覽，其實之前都有聽過呢個『The Dessert Museum』，喺外國好出名！」蓮姐亦甜笑附和：「係呀！而且每一個裝置都好有心思，好啱女仔打卡。」Jason則笑稱：「我覺得個女(Abi)一定會好鍾意，自己私心特別鍾意『情迷彈撻樂園』，脹卜卜咁好得意囉，又有香港特色！」

Jason 慶祝木婚帶妻女遊展覽 最近忙於錄歌，準備製作新專輯的Jason，不忘抽空陪太太符曉薇(Leanne)和女兒Abi一同慶祝結婚5周年，他說：「今日見到展覽咁靚，又有咁多野玩，所以遲吓有時間我都會帶佢地嚟呢度打卡，幫佢哋影多啲靚相同放鬆心情。」