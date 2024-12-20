鍾柔美18歲生日大搞「菲律賓式」成人禮 邀請炎明熹未有現身

鍾柔美（Yumi）將於明日（21日）迎來18歲生日，昨日（19日）Yumi 獲一眾粉絲為她於酒店舉行「成人禮」，其母親、好友姚焯菲、張馳豪和無綫高層樂易玲亦有現身，為Yumi送上祝福。生日會以菲律賓傳統習俗舉行，Yumi穿上一條粉紅色晚裝華麗登場，36位男士及女士分兩行一字排開，男士負責輪流送上鮮花，女士則拿着蠟燭讓她吹熄，Yumi 以公主姿態再慢慢走到台上。

Yumi坦言能夠在18歲生日當天穿上粉色公主裙是她一直以來的夢想，現在終於夢境成真，她透露成年後最想考車牌及獨自一人去歐洲旅遊，更希望可以有多點自主權：「可以多啲自己話事，有主見。」 談到感情方便，Yumi 直言現在主力以學業及事業為先，感情事則順其自然，更稱暫未有追求者。她亦透露最近忙於準備考試，更即將會到內地拍劇，而在新戲中她則會飾演高海寧的年輕版。

至於，有出席撐場的張馳豪祝福Yumi可以繼續做自己喜歡的事，並希望「聲夢」會搞一個畢業旅行；而剛從新西蘭回港的姚焯菲，表示眼見Yumi終於踏入18歲，能夠走到這一步很不容易，並覺得對方就像發光一樣，非常感動，她亦透露現在正在揀選升讀大學地點，預計明年8月後才會離開香港。今次生日會統一邀請了「聲夢」學員出席，包括炎明熹(Gigi），可惜Gigi最終亦沒有現身，Yumi表示不會感到可惜，因為明白大家工作各有各忙；問到Gigi有否發訊息送祝福？ Yumi就表示未到正日生日，所以未收到，更指二人好多事都在心中，亦有保持聯絡。