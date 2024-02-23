熱門搜尋:
元宵節 Chubby Hearts 李龍基 大光麵 潮濕 美斯 長者醫療券 天璽．海 垃圾徵費 流感 曉柏峰 姜濤 恒生指數 日圓匯率 網上熱話 好去處 C觀點 深圳好去處 限時優惠 定期存款 日本旅遊 Ray Online 行山路線 健身 炎明熹 食譜 減肥
Ad Block Ad Block
返回
娛樂
2024-02-23 17:26:41

鍾欣潼孖緋聞密友皇甫聖華遊沙漠 大膽挑戰滑翔傘

分享：
鍾欣潼一身金裙連頭披，相當搶眼。

鍾欣潼一身金裙連頭披，相當搶眼。

Twins 早前完成14場演唱會後，鍾欣潼（阿嬌）與蔡卓妍（阿Sa）分別到到外地旅遊充電，阿嬌昨晚（22日）在社交平台貼出多張靚相，透露自己去了沙漠，令網民相當驚訝，更有眼利網民發現今次阿嬌是與曾傳緋聞的同性密友皇甫聖華同行。

鍾欣潼大嘆當地美食。 鍾欣潼大膽挑戰滑翔傘 。 鍾欣潼在沙漠乘坐吉普車。

淡妝靚樣獲網民激讚

阿嬌昨晚(23)社交平台分享照片，她以「演唱會後享受假期的鬆弛時光」為題，寫道：「演唱會後來了一次悠長假期，真的真的很需要充充電，美好的陽光，浪漫的星空，充滿神秘的沙漠，挑戰刺激的滑翔傘，不想結束的假期。」 相中見沙漠地標是大象岩，網民都估計阿嬌是到了沙特阿拉伯旅遊，見她除了在沙漠大嘆當地美食、欣賞夜間星空及乘坐吉普車等，阿嬌亦穿上一條金色背心長裙，披上頭巾，戴上墨鏡，在沙漠上擺出多個不同post打卡，一身衣着相當配合環境；其後她放膽大玩滑翔傘，並在高空中自拍留念，淡妝靚樣獲網民激讚。

鍾欣潼沙漠旅遊狂打卡。 鍾欣潼搭直升機。 皇甫聖華亦不避嫌在社交平台分享沙漠照。

皇甫聖華不避嫌

有網民指沙特埃爾奧拉是內地綜藝節目《花兒與少年第五季》的拍攝場地，並猜測阿嬌是《花少》的粉絲，所以到當地旅遊，更有人驚嘆表示：「冇諗過女神會去啲咁熱嘅地方旅遊。」另外，亦有眼利的網民發現與阿嬌同行的，竟是曾與阿嬌傳緋聞的同性密友皇甫聖華，而亦不避嫌在社交平台分享沙漠拍照。

請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受