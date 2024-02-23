鍾欣潼孖緋聞密友皇甫聖華遊沙漠 大膽挑戰滑翔傘

Twins 早前完成14場演唱會後，鍾欣潼（阿嬌）與蔡卓妍（阿Sa）分別到到外地旅遊充電，阿嬌昨晚（22日）在社交平台貼出多張靚相，透露自己去了沙漠，令網民相當驚訝，更有眼利網民發現今次阿嬌是與曾傳緋聞的同性密友皇甫聖華同行。

淡妝靚樣獲網民激讚

阿嬌昨晚(23日)社交平台分享照片，她以「演唱會後享受假期的鬆弛時光」為題，寫道：「演唱會後來了一次悠長假期，真的真的很需要充充電，美好的陽光，浪漫的星空，充滿神秘的沙漠，挑戰刺激的滑翔傘，不想結束的假期。」 相中見沙漠地標是大象岩，網民都估計阿嬌是到了沙特阿拉伯旅遊，見她除了在沙漠大嘆當地美食、欣賞夜間星空及乘坐吉普車等，阿嬌亦穿上一條金色背心長裙，披上頭巾，戴上墨鏡，在沙漠上擺出多個不同post打卡，一身衣着相當配合環境；其後她放膽大玩滑翔傘，並在高空中自拍留念，淡妝靚樣獲網民激讚。