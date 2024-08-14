鍾溥敏徐緣婚外情修成正果 《愛的迫降》場景求婚 女方曾被前徐太開名鬧「拆散我的家」

廣告人及網路作家徐緣(Vincent)4年前被太太喺facebook出post踢爆有婚外情，更公開第三者就係2009年入圍港姐鍾溥敏（Mandy)。徐緣後來承認離婚，並宣布不再以女兒名字徐緣作筆名，改以真名徐俊文示人。而鍾溥敏一度否認撻著徐緣，但後來都係公開戀情。

鍾溥敏近日喺IG出post表示獲男友求婚，Mandy當然係答應架啦。鍾溥敏提到徐緣喺韓劇《愛的迫降》入面，玄彬初遇孫藝珍嘅瑞士Iseltwald 布里恩茲湖邊一條小橋，以一身白馬王子造型單膝跪地求婚。Mandy話當時「地又濕又唔想阻住其他人，我聲震震秒回yes I do，全程只用1-2分鐘」。佢又感謝男友精心安排，「V再深解，男女主角嘅性格南轅北轍，好似我倆咁大纜都扯唔埋，好多難關，好多妥協，非常多耐性同體諒 」、「多謝你想盡辦法令我開心。徐生果然多橋，非常難忘」。鍾溥敏提到求婚翌日布里恩茲湖已經鋪上白雪，加上兩人衣著，估計求婚可能係較早前發生。

鍾溥敏2009年畢業於樹仁學院新聞與傳理學系，同年以24歲之齡參選港姐但三甲不入，同屆冠軍係劉倩婷。Mandy後來曾於TVB、有線電視擔任主持，曾轉職做記者並到港大修讀碩士課程。

2019年鍾溥敏同徐緣一同主持網台節目《沉悶偵探社》，未夠一年後徐緣當時太太就出post爆徐緣兩度出軌，徐緣其後發文認衰。鍾溥敏現時仍有參與幕前演出，曾經喺《梅艷芳》一片演侍應。

原文刊登於 Yahoo 娛樂圈