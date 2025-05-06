鍾發爆李健生拍《警察故事》昏迷幾日無人理 怒轟成龍：你啲錢帶落棺材咩

洪家班鍾發繼上月在文雋的YouTube頻道鬧爆曾志偉，指志偉主動約食飯，待他特地從內地回港隔離後，對方竟然爽約放飛機，揚言從此老死不相往來後，日前鍾發接受YouTube頻道節目《威哥會館》訪問時，怒轟成龍沒有好好照顧為他賣命的「成家班」兄弟，質問：「你啲錢帶落棺材咩？！」
鍾發在訪問中，大談「洪家班」和「成家班」差異，多次感激洪金寶提攜，發掘成員的個人特質，令洪家班每位成員的都能獨當一面，「我讚大哥（洪金寶）好嘢，黃炳耀好嘢，真係諗啲嘢出嚟好似度身訂造，你留意洪金寶電影，每一個角色子似度身訂造。」他反問：「成家班誰可獨當一面？」他直斥成龍沒有善待一班為他出生入死的兄弟，大爆成家班兄弟的慘況，「火星最慘嗰個，最辛苦嗰個，所有替身係火星嚟㗎，張華、火星、李健生個個都辛苦。喂，成龍，你拿千分一（資產），唔好講幾多，都養佢哋一世啦，你何必呢？你啲錢帶落棺材咩，係咪呀？你搞到亂晒，搞到個個都冇晒。你唔好忘記呢班人同你搏出嚟，冇呢班人能夠咩呀，我講真事，李健生瞓醫院瞓到驚呀！」
直指成龍食老本
鍾發所說的是1985年《警察故事》的驚險場面，有兩個人從雙層巴士的上層車頭位置，插水式跳落地。原來其中李健生受傷昏迷，卻無人理會，鍾發說：「巴士跌落嚟嗰個，福健生李健生，昏迷咗幾日，你(成龍)都冇人理佢嘅，所以我就爆大鑊，我就鍾意，等佢牙X擦，等佢走過嚟同我傾呀，我絕對有權同佢講呢啲嘢。」鍾發慨歎做龍虎武師有很多辛酸，「阿頭」非常重要，他直斥：「成龍你冇你班底，你好好咩？成龍你冇洪金寶，你能返得轉以前咁，一部搶包山你差啲死啦，拍一部《飛龍猛將》塑造你嘅警察故事，食到依家。」