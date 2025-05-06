鍾發爆李健生拍《警察故事》昏迷幾日無人理 怒轟成龍：你啲錢帶落棺材咩

鍾發在訪問中，大談「洪家班」和「成家班」差異，多次感激洪金寶提攜，發掘成員的個人特質，令洪家班每位成員的都能獨當一面，「我讚大哥（洪金寶）好嘢，黃炳耀好嘢，真係諗啲嘢出嚟好似度身訂造，你留意洪金寶電影，每一個角色子似度身訂造。」他反問：「成家班誰可獨當一面？」他直斥成龍沒有善待一班為他出生入死的兄弟，大爆成家班兄弟的慘況，「火星最慘嗰個，最辛苦嗰個，所有替身係火星嚟㗎，張華、火星、李健生個個都辛苦。喂，成龍，你拿千分一（資產），唔好講幾多，都養佢哋一世啦，你何必呢？你啲錢帶落棺材咩，係咪呀？你搞到亂晒，搞到個個都冇晒。你唔好忘記呢班人同你搏出嚟，冇呢班人能夠咩呀，我講真事，李健生瞓醫院瞓到驚呀！」