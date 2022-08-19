鍾舒漫姊妹檔撐中小企 鍾舒祺認發福着老公恤衫出席活動

以支持中小企業的「香港品牌展覽會」今天（19日）於銅鑼灣波斯富街108號寶榮大廈一樓開幕，為期一個月，開幕首天請來鍾舒漫（Sherman）、鍾舒祺（Sukie）以姊妹檔做嘉賓。過去一年，Sherman因拍節目接觸不少中小企，她坦言香港做生意不容易，要捱貴租金，同行競爭亦激烈，故特意來為一班有心做的中小企商戶打氣。

這次品牌展覽會，參展商戶種類繁多，有自家設計的飾品、美容健身、自家即食湯包、醬料、果茶等，各有特色，Sherman和Sukie即場跟土耳其人學煮咖啡，又在現場各攤位走了一圈，跟各中小企商戶聊天，從中取經吸取有關經驗。

Sherman和Sukie大讚這個地方「好正」，適合一家大細前來，稍後她們也會帶同另一半來逛逛，兩人有感萬事起頭難，一班中小企在疫情下做生意更困難，所以今次主辦單位以優惠租金在黃金地段給他們做生意是很大支持，可以讓他們一嚐做老板心願。之前兩姐妹透過節目接觸過一班中小企，大讚他們沒有被疫情打沉，反而會想盡方法去創業令更多人認識自已的產品。Sherman謂：「跟不少中小企之前已認識結成朋友，今日見到新朋友有經營了40多年的醬料老闆、自家狗狗烘培食品，大部份都是手作產品，其中一位是由15歲開始已經創立自家生意，至今已有5年，好叻女！」Sukie笑言自己15歲時仍飲緊奶。原來鍾爸爸有獨家辣辣醬秘方，Sherman和Sukie從小吃到大，她們表示:「爸爸年事已高，鍾家辣醬最能代表到爸爸，所以希望將此傳承下去。」Sherman已學識點樣炮製，他日將之發揚光大。Sukie上月剛度過生日，至今生日飯仍然停不了，笑言近日略有發福，衣服有點緊身，所以今日穿了老公的恤衫出席活動，她透露特意在手上紋上經文，作為送給自己的生日禮物，家姐Sherman給妹妹的禮物同樣在手上紋了經文給她看，時時刻刻提醒她人生的意義。