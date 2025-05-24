鍾舒漫拉隊撐慈善音樂會 蘇志威愛女Yumi爆蔡一傑康復進度

由慈善團體「勇愛之家」主辦第二屆「愛我請留言」慈善音樂會於昨日（5月23日）晚上圓滿舉行，今年活動獲不少藝人支持，包括鍾舒漫、前HotCha成員黎美言、霍哥Jeffrey、中年好聲音的涂家堯、莫麗淇Niki、鄧顥懷Roy等等，而赴日學整甜品的蘇志威女兒蘇君蕎Yumi也身體力行當上義工，除了焗製曲奇餅送給入場觀眾外，也有在會場內負責送上禮物小包，齊齊為善事出力，促成美事。

鍾舒漫因沖涼而引起誤解

Sherman對共融社會有很深感受。她回想多年前在英國讀書，住在一對夫婦經營的民宿，留意到他們只會每星期沖涼一次。「我們亞洲人習慣每天沖涼，正因為這樣令他們很不滿，但又沒有直接表達不滿，而是與另一位室友講，話我是一個攻心計又古惑的人，為了浪費他們的水費而日日沖涼，因為英國的水費好貴。我當時得十幾歲，覺得好受傷害，不知道做了甚麼事情他們這麼不喜歡我。後來才明白，外國有些地方，有部份人真的一星期沖一次涼，這是文化的差異，在不同成長背景與文化背景底下，會產生誤會或者傷害。」現今社會有很多因不同社會背景與文化差異而產生的誤會，Sherman覺得共融社會是很重要的，她希望透過這個音樂會，傳遞出這個訊息，即使面對與自己成長背景和文化背景不同的人，要互相了解和愛人如己。 談到近況，Sherman表示參加了一個比賽節目，她會當上音樂導師，陪學員一齊行，「我人生第一次做這種節目，不知做成點，但我揀了這個挑戰，當是一個學習，也可以在參賽者身上會有目己的成長。」