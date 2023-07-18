鍾舒漫與吳浩康同場有打招呼 拒評張致恒家事

衛蘭、衛詩、王君馨、鍾舒漫、鍾舒祺及吳浩康等為蔣麗萍籌辦的慈善音樂會擔任表演嘉賓。鍾舒漫與衛蘭、衛詩、王君馨本身老友鬼鬼，今晚能同場演出份外高興，她表示今次演出是為下月到美加宣道會作熱身。她透露流程是與妹妹及衛蘭、衛詩、王君馨一齊度，屆時在宣道會上會分享及唱歌。

盼張致恒過得好 鍾舒漫舊愛吳浩康以排練為由，未有現身影大合照，她表示在後台有跟對方打招呼，為他榮升做爸爸感到高興，並指對方在她到達前，分享了小朋友的照片給妹妹鍾舒祺看。鍾舒祺稱與老公未有生育計劃，但知道長輩很想抱孫，而鍾舒漫就封口不提感情事，並稱自己現只專心在音樂工作上。對於另一舊愛張致恒，她表示不會評論對方的家事，亦希望大家可以給予對方空間，並稱若他過得好，作為朋友也會替他開心。