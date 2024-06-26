鍾雨璇獲夏蕙姨收做契女 邀阿儀 跨性別人士拍MV

鍾雨璇(O3)即將推出新歌《到底邊度有真相》，更找來黃夏蕙(夏蕙姨)及阿儀一起出鏡，她說：「邀請她們拍攝，是因為二人有一個共通點，就是都能在人生中開心地做回自己，與我新歌想帶出的信息很切合。」而拍攝現場夏蕙姨即場收O3做契女。夏蕙姨說：「之前送過佢金飯碗，借呢次機會正式收佢做契女。」

《到底邊度有真相》由大貓作曲及參與監製部分，並與Lily Hon 一同填詞，歌曲講述一個人想擺脫自己過去，重新定義自己，卻陷入自己創造的困境，無法言喻自己的心聲。夏蕙姨笑說：「我這次飾演一個工人，斟茶遞水而已。不過在另一個時空我卻是一個超人，做一些別人做不到的事。」