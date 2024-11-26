鍾雪瑩盼金馬令觀眾了解聾人文化 自言心情平靜被數百恭賀訊息嚇親

鍾雪瑩憑《看我今天怎麼說》奪金馬影后。凱旋歸來的鍾雪瑩今日接受傳媒訪問，分享得獎喜悅。鍾雪瑩表示心情平靜，意料之外，她表示：「我將自己打到好底，心情無好大起伏。」自己當下難以置信，心裡「唔」了一聲。她指在旁游學修比她更激動，所以相信自己沒有聽錯。 對於阿修指她的致辭太短，她稱自己只是想了幾句，講辭的內容也是在台上邊講邊組織。她笑言當下很想在台上做出把獎項給予發行部，但最後忍住沒做。問到為何在後台才哭，因為她見到林品彤、袁澧林，加上聽見到小野用廣東話跟他說要拍照，可以不停聽到廣東話所以好感動，於是落淚。她續指當晚通訊App已收致二百幾個messages搞到hang機，繼而熄了電話，當她再開機的時候，發現信息量更多選擇再度熄機，直至昨晚才開始回覆及上IG。鍾雪瑩指家人在現場見證，但因為工作好夜，所以未有慶祝。她直認感覺不實在，因為一直沒有去處理大量資訊，笑謂直至在機場見到一家大小向她恭賀時，才知道原來這麼多人知她拿了獎。

冇信心衝擊金像獎 對於JACE陳凱詠收到她的喜訊後表現興奮，鍾雪瑩表示很符合對方的浮誇人設，也感受到她的喜悅，事後也有問她：「做乜丫？」而JACE就回她網上關於過度活躍症的資訊。她很多謝自己的朋友如此支持自己，也希望JACE可以拿到我最喜愛的女歌手獎項，鍾雪瑩又說：「佢一直都做緊自己喜愛嘅音樂，亦都希望佢可以獲得我最喜愛。」提到艾粒事後貼出陳年合照，少爺占更稱是8歲的鍾雪，她澄清那張照片是12歲時拍的，純粹在樓下見到而合照。她指加入商台是因為DJ常到大學扑咪，自己多次被DJ錄音，於是自己把demo傳給急急子一試運氣。

問到游學修有沒有不開心，她指對方其實很開心自己拎第二，又識了其他金馬入圍演員及看了很多電影。鍾雪瑩表示自己今次行程太急趕，沒有認識到其他人，亦沒有信心衝擊金像獎。她稱希望電影到時在香港上映時，觀眾可以令大家關注聾人文化、聾人面對的困境。她坦言電影未必可以吸引到很多人看，盼借助這隻馬仔可以令更多觀眾入場。至於如何得到角色，她表示聽到導演有這個故事的構思時，特別致電給他表示自己很有興趣，因為當時很熱衷聾人文化，直至三年後收到導演的邀約。問到有沒有經過casting，她表示不知道是否在《調教你MIRROR》的拍攝有關，笑謂自己也有反問導演為何找她拍攝，導演表示是三年前收到她的自薦。

對於近日她在《亞洲星光大道》的陳年片段在網上狂loop，鍾雪瑩表示不介意，因為有其他夥伴，也是事實，是小時候的選擇。她稱未來都會繼續甚麼戲都會接，也沒有想過成為金馬影后之後，身價會如何，而工作上就多了相關單位跟她打招呼，她續指電影的主題曲已經表達了自己對角色的感受，但自己不是主唱，亦未有計劃寫多一首關於自己的感受，笑言心情至今仍很平靜。