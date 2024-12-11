鍾麗淇患罕有基因病大女14歲生日 驚爆再做手術並感染病毒

現年48歲鍾麗淇（Margaret）和外籍老公Nardone Ruggero婚後育有兩名寶貝女，大女Isabella於6個月大時被診斷患上「四號染色體缺損綜合症」的罕有基因病，自小不能行路及自理，當時醫生更診斷活不過兩歲；不過鍾麗淇沒有放棄，兩夫婦努力不懈悉心照料。轉眼間Isabella已經14歲，不過昨日（10日）鍾麗淇在社交網分享為 Isabella 慶祝生日的照片，並透露女兒早前接受了手術。

鍾麗淇昨日在社交網貼出全家為大女慶祝14生日的相片，並以英文寫道：「只有像你這樣的女孩，經歷了一個半月的辛苦之後，才能閃耀，如此明亮。她在十月底接受了手術，然後打石膏，經歷了三個痛苦的壓瘡，然後感染了病毒！然後到了生日月，她恢復到 110% 了！ 對於妳的力量和決心總會令我驚訝。媽媽有很多東西要向Isabella學習，我們非常非常非常愛你……祝你生日快樂，我的最愛。」生日會在家中舉行，相中見Isabella打扮成公主，大病初遇的她，精神不錯，展現開心的笑容，而鍾麗淇家居的內貌也相繼曝光，見家中空間感十足，擁有巨型客廳一大塊落地玻璃窗，還放了超大棵聖誕樹，鍾麗淇更特別為女兒準備了多個色彩繽紛的氣球作裝飾，場面溫馨快樂。