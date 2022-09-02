鍾麗淇11歲大女患罕見基因病 撰長文大讚細女行為令她感動

現年45歲鍾麗淇（Margaret）和外籍老公Nardone Ruggero婚後育有兩名寶貝女，大女Isabella於6個月大時被診斷患上「四號染色體缺損綜合症」的罕有基因病，自小不能行路及自理，當時醫生更診斷活不過2歲；不過Margaret沒有放棄，兩夫婦努力不懈的悉心照料下，不知不覺Isabella已經11歲，還可以用鐵架扶助步行，Margaret曾揚言最希望能聽到Isabella叫她一聲媽媽。至於，6歲細女Michela對姐姐愛護有加，兩姊妹感情要好，令Margaret大為感動。

Margaret昨天在社交網撰長文，直言Michela的舉動，對家姐的照顧，令她十分感動，她表示她的家庭跟一般家庭經歷不同，Isabella不能參與妹妹的活動，又經常要看醫生和治療師，Margaret指細女Michela在學識26個英文字母前，已學會講Isabella身患的疾病名稱「Wolf Hirschhorn Syndrome」，更會常常問Isabella在打什麼手勢，又會專心地看及傾聽，感受Isabella的一切。

Margaret又大讚細女是位有韌性的人，比同齡人更有同情心和聰明，不僅用耳聽，還會用心靈傾聽，她對Michela表示：「但請記住......永遠忠於自己。欣賞自己，如果有時你覺得自己需要更多，請知道你已經超過了媽媽和爸爸所希望的。」最後，Margaret表示Isabella需要更多關注及照顧，但知道細女Michela同樣需要，「我在你姐姐身邊......我也將永遠在你身邊，慶祝你所有的能力和獨特性。我愛你，我的bella Michela，我們為你成為真正的你而感到自豪，我知道Isabella為有你這個出色的妹妹而自豪。」