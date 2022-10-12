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娛樂
2022-10-12 17:08:01

鏈鋸人｜力壓《SPY×FAMILY》封最期待動畫 旺角現巨形廣告變打卡位

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鏈鋸人｜力壓《SPY×FAMILY》封最期待動畫 旺角現巨形廣告變打卡位

《鏈鋸人》昨日首播，香港亦開始展開宣傳攻勢。

日本漫畫家藤本樹力作《鏈鋸人》大受歡迎，自2019年於《週刊少年Jump》連載至今人氣不斷飆升，今年更以動畫化進軍螢光幕，電視動畫已於日本、香港、台灣同步開播。《鏈鋸人》由昨日（11日）起在bilibili搶先播出，香港Ani-On YouTube中文官方動畫頻道及Netflix亦將於1019日開播，被形容為又一現象級動畫。早前日本網民在Twitter發起投票，票選「2022 秋季動畫新番期待度」，《鏈鋸人》力壓《SPY×FAMILY》，成為大眾最期待動畫第一位。

《鏈鋸人》開播首日，米津玄師主唱的主題曲KICK BACK以及由Vaundy主唱的首支片尾曲KICK BACK，亦同步在各大音樂平台上架，KICK BACKMVYouTube公開一日即破200萬點擊，氣勢如虹。

日本網民在Twitter發起投票選出「2022秋季動畫新番期待度」，《鏈鋸人》力壓《SPY×FAMILY》成為冠軍。

日本網民在Twitter發起投票選出「2022秋季動畫新番期待度」，《鏈鋸人》力壓《SPY×FAMILY》成為冠軍。

另外，《鏈鋸人》動畫早前在日本展開了鋪天蓋地的宣傳，涉谷SHIBUYA109外牆以及涉谷站通道，都貼滿《鏈鋸人》平面宣傳海報，新宿站亦有大型3D廣告及長達45.6公尺的LED電視，連續播放《鏈鋸人》正式預告。《鏈鋸人》熱潮將殺到香港，巨形廣告近日移師到旺角，完美呈現主角淀治化身成鏈鋸人後的氣勢，淀治以外三位主角亦有現身：淀治上司，對魔特異4課的真紀真、淀治前輩早川秋、血之魔人帕瓦。廣告板獲不少途人圍觀及打卡，萬眾期待動畫開播。

《鏈鋸人》熱潮將殺到香港，巨形廣告近日移師到旺角。 米津玄師唱出的開場主題曲《KICK BACK》獲網民洗版式討論。
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