鏈鋸人｜力壓《SPY×FAMILY》封最期待動畫 旺角現巨形廣告變打卡位

日本漫畫家藤本樹力作《鏈鋸人》大受歡迎，自2019年於《週刊少年Jump》連載至今人氣不斷飆升，今年更以動畫化進軍螢光幕，電視動畫已於日本、香港、台灣同步開播。《鏈鋸人》由昨日（11日）起在bilibili搶先播出，香港Ani-On YouTube中文官方動畫頻道及Netflix亦將於10月19日開播，被形容為又一現象級動畫。早前日本網民在Twitter發起投票，票選「2022 秋季動畫新番期待度」，《鏈鋸人》力壓《SPY×FAMILY》，成為大眾最期待動畫第一位。

《鏈鋸人》開播首日，米津玄師主唱的主題曲《KICK BACK》以及由Vaundy主唱的首支片尾曲《KICK BACK》，亦同步在各大音樂平台上架，《KICK BACK》的MV在YouTube公開一日即破200萬點擊，氣勢如虹。