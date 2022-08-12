MIRROR演唱會意外｜鏡粉IG洗版鬧爆魯庭暉「龜縮」發公開信限三日內開記者會面對公眾

MIRROR的紅館演唱會在第4場發生嚴重意外，事故至今已經兩星期，12子早前亦陸續於社交網發表心聲，惟ViuTV一直保持沉默，MakerVille行政總裁魯庭暉除在當晚意外發後生後，在醫院門外向傳媒簡單交代兩位傷者的狀況後，更是「人間蒸發」，而ViuTV的社交平台卻停止更新。

昨晚，MakerVille的IG賬號被人標註「洗版」，有大批鏡粉以黑底白字寫上一封以「一群鏡粉致魯庭暉公開信」為題的公開信，內文以千字直斥魯庭暉與MakerVille一直「龜縮」，令12位鏡仔成為管理層擋箭牌，並痛心表示：「MakerVille要旗下藝人硬擋，無疑是消耗這群年輕人辛苦得來的聲譽。鏡仔在你們眼中，就是可以隨時撤換，用完即棄的棋子嗎？」

文中促請MakerVille於三日內宣佈召開正式記者招待會面對公眾，當中包括三點：

・再次向受傷的舞蹈員、意外當晚在場的公眾、因演唱會腰斬而未能入場的觀眾正式道歉；

・交代公司對所有涉事傷者的賠償方案；

・交代是次演唱會中所有勞工是否得到合理保障，以及一切相關事宜。

他們更表示魯生現在引咎辭職，亦於事無補，若決定要離開MakerVille，亦要必須在完成善後工作方可離任。最後，「一群鏡粉」又請魯生與全體管理層認真反省、承擔責任、及時改革，他們更寫出當初MakerVille在官網上寫下的憧憬，當中包括：「熱情」、「細節」、「用心」、「尊重」、「連結」、「願景」等，「一群鏡粉」坦言：「盼望閣下仍然記得這些承諾，別讓宣言成為謊言」。