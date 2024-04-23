鐵人狗狗｜人狗情深感人奇蹟搬上銀幕 現實Arthur阿瑟2020年已踏彩虹橋

正於香港上映的感人電影《鐵人狗狗》(Arthur the King)，劇本改編自真實事件，不但具備驚險刺激及熱血勵志的越野運動元素，當中人類與狗狗之間的情節更是暖心動人，人狗情深的故事實在賺人熱淚。

麥克華堡做 監製兼 任技術顧問

《鐵人狗狗》來自著名瑞典越野賽運動員米高連諾(Mikael Lindnord)與隊友於2014年在厄瓜多爾出戰「世界越野錦標賽」(Adventure Racing World Championship)時的真實奇蹟，由《變形金剛：殲滅世紀》(Transformers: Age of Extinction)麥克華堡(Mark Wahlberg)飾演主角米高萊特，聯同「尚氣」劉思慕(Simu Liu)、《權力遊戲》(Game of Thrones)女星娜塔莉艾曼紐(Nathalie Emmanuel)等，還有可愛狗明星Ukai，上演四人一狗共組逆轉勝團隊，在多明尼加共和國遊人罕至的自然風景區，一同攀山涉水，還原當年米高連諾與流浪狗阿瑟相遇的經歷。米高連諾不但與麥克華堡攜手監製電影，更親自擔任技術顧問，務求讓高空滑索、攀石、激流等越野比賽情節更具實感。