鐵人狗狗｜人狗情深感人奇蹟搬上銀幕 現實Arthur阿瑟2020年已踏彩虹橋

《鐵人狗狗》來自著名瑞典越野賽運動員米高連諾(Mikael Lindnord)與隊友於2014年在厄瓜多爾出戰「世界越野錦標賽」(Adventure Racing World Championship)時的真實奇蹟,由《變形金剛:殲滅世紀》(Transformers: Age of Extinction)麥克華堡(Mark Wahlberg)飾演主角米高萊特,聯同「尚氣」劉思慕(Simu Liu)、《權力遊戲》(Game of Thrones)女星娜塔莉艾曼紐(Nathalie Emmanuel)等,還有可愛狗明星Ukai,上演四人一狗共組逆轉勝團隊,在多明尼加共和國遊人罕至的自然風景區,一同攀山涉水,還原當年米高連諾與流浪狗阿瑟相遇的經歷。米高連諾不但與麥克華堡攜手監製電影,更親自擔任技術顧問,務求讓高空滑索、攀石、激流等越野比賽情節更具實感。

阿瑟患惡性腫瘤離開米高一家

麥克華堡在片中演從未贏過的越野好手米高萊特,找來隊友決定瞓身參與「最後一戰」,比賽途中竟然有奇蹟相遇;米高因不忍一隻流浪狗捱餓,於是隨手以肉丸餵飼,豈料狗狗自此緊隨他們,一同攀過高山、越過森林、挑戰激流,甚至成為他們逃出險境的救星。四人一狗沿途互相扶持,建立起真摯情誼,卻在衝線之際才發現狗狗身患重傷。男主角對阿瑟不離不棄,經帶他離開及搶救成功,阿瑟成了米高家庭的一份子,而現實中的主角米高連諾於2016年出版書籍《Arthur - The Dog Who Crossed the Jungle to Find a Home》,交代他在2014年於厄瓜多爾跟阿瑟相遇經過,之後他把阿瑟帶到瑞典生活,可惜阿瑟在六年後診斷出患有惡性腫瘤,在2020年12月8日離開米高一家。