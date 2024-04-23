鐵人狗狗｜人狗情深感人奇蹟搬上銀幕 現實Arthur阿瑟2020年已踏彩虹橋

正於香港上映的感人電影《鐵人狗狗》(Arthur the King)，劇本改編自真實事件，不但具備驚險刺激及熱血勵志的越野運動元素，當中人類與狗狗之間的情節更是暖心動人，人狗情深的故事實在賺人熱淚。
麥克華堡做監製兼任技術顧問
《鐵人狗狗》來自著名瑞典越野賽運動員米高連諾(Mikael Lindnord)與隊友於2014年在厄瓜多爾出戰「世界越野錦標賽」(Adventure Racing World Championship)時的真實奇蹟，由《變形金剛：殲滅世紀》(Transformers: Age of Extinction)麥克華堡(Mark Wahlberg)飾演主角米高萊特，聯同「尚氣」劉思慕(Simu Liu)、《權力遊戲》(Game of Thrones)女星娜塔莉艾曼紐(Nathalie Emmanuel)等，還有可愛狗明星Ukai，上演四人一狗共組逆轉勝團隊，在多明尼加共和國遊人罕至的自然風景區，一同攀山涉水，還原當年米高連諾與流浪狗阿瑟相遇的經歷。米高連諾不但與麥克華堡攜手監製電影，更親自擔任技術顧問，務求讓高空滑索、攀石、激流等越野比賽情節更具實感。
阿瑟患惡性腫瘤離開米高一家
麥克華堡在片中演從未贏過的越野好手米高萊特，找來隊友決定瞓身參與「最後一戰」，比賽途中竟然有奇蹟相遇；米高因不忍一隻流浪狗捱餓，於是隨手以肉丸餵飼，豈料狗狗自此緊隨他們，一同攀過高山、越過森林、挑戰激流，甚至成為他們逃出險境的救星。四人一狗沿途互相扶持，建立起真摯情誼，卻在衝線之際才發現狗狗身患重傷。男主角對阿瑟不離不棄，經帶他離開及搶救成功，阿瑟成了米高家庭的一份子，而現實中的主角米高連諾於2016年出版書籍《Arthur - The Dog Who Crossed the Jungle to Find a Home》，交代他在2014年於厄瓜多爾跟阿瑟相遇經過，之後他把阿瑟帶到瑞典生活，可惜阿瑟在六年後診斷出患有惡性腫瘤，在2020年12月8日離開米高一家。