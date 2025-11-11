鐵血戰士蠻荒廝殺｜艾麗芬寧吸睛又幽默 爛番茄達95%好評

由丹卓登堡（Dan Trachtenberg）執導、艾麗芬寧（Elle Fanning）主演新片《鐵血戰士：蠻荒廝殺》（Predator：Badlands），屬《鐵血戰士》（Predator）系列第七部電影。 100 分鐘無冷場 《鐵血戰士：蠻荒廝殺》片長 107 分鐘獲讚沒有冷場，動作場面與娛樂性豐富，在影視評論網站 Rotten Tomatoes爛番茄的新鮮度好評一度跳升至 96%，目前仍達95%好評。片中女主角艾麗芬寧扮演的破爛機械人，角色極之討好，靚女吸睛之餘，又夠幽默搞笑，驚喜演出屬片中一大亮點。

血獸有腦又有謀 至於由新星迪米特里烏斯科羅馬坦吉（Dimitrius Schuster-Koloamatangi）扮演的血獸主角 Dek ，帶給觀眾從未見過最有個性又令人熱血沸騰的鐵血戰士！除了好身手，打得勁揪之外，亦智勇雙全，危急關頭仍充滿堅毅打不死的性格，兼且計仔多多，十足鐵血戰士版占士邦！

與異形有連結 全片不止由艾麗芬寧扮演由倫湯谷企業（Weyland-Yutani Corporation）製造的機械人，有更多過癮情節，將《鐵血戰士》連繫到《異形》擴大世界觀。《鐵血戰士：蠻荒廝殺》尾聲亦出現《異形續集》的黄色起重機械人，向經典致敬，令《異形》粉絲嘩然！ 血獸主角 Dek 則學似《鐵血戰士》首集主角阿諾舒華辛力加，在叢林中就地取材對付敵人，致敬《鐵血戰士》第一集，極具娛樂性。