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娛樂
2024-01-16 16:15:00

鐵達尼號魔戒阿凡達傳奇級配樂源自一個人 荷李活御用樂手Eric Rigler台灣舉辦音樂會

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「荷李活風笛大師」Eric Rigler將赴台首辦個人音樂會！3月底開始將展開全台巡迴演出，並帶來多首經典曲目，包括電影《鐵達尼號》、《阿凡達》、《魔戒》中的多首插曲。

「荷李活風笛大師」Eric Rigler將赴台首辦個人音樂會！3月底開始將展開全台巡迴演出，並帶來多首經典曲目，包括電影《鐵達尼號》、《阿凡達》、《魔戒》中的多首插曲。

「荷李活風笛大師」艾瑞克瑞格勒（Eric Rigler）將赴台灣首辦個人音樂會！3月底開始將展開全台巡迴演出，並帶來多首經典曲目，包括電影《鐵達尼號》、《阿凡達》、《魔戒》中的多首插曲。

Eric Rigler攜手多位傑出樂手共同演出經典曲目

2024年3月起，風笛悠揚的樂音即將流向花蓮、高雄、台北，Eric Rigler將攜手多位傑出樂手共同演出，帶來多首經典曲目，包括：

  • 《鐵達尼號》＜大海的詠嘆＞（Hymn to the Sea）；
  • 《阿凡達》＜暗夜之光＞（The Bioluminescence of the Night）；
  • 《驚世未了緣》主題曲；
  • 《致命突擊隊》典配樂；
  • 《非法正義》配樂；
  • 《最後一擊》配樂；
  • 電視劇集《星際大爭霸》插曲；
  • 《異鄉人》插曲；
  • 《魔戒：力量之戒》插曲。

這場獨一無二的音樂會集結了Eric Rigler演奏生涯的精隨，他將豐富展現風笛這個古老又魅力無窮的樂器，帶領觀眾翱翔於荷李活系列電影的回憶中。

Eric Rigler的演奏作品橫跨電影、影集。（圖／寬宏藝術提供）

Eric Rigler的演奏作品橫跨電影、影集。（圖／寬宏藝術提供）

多次與荷李活電影配樂大師James Horner合作

事實上，Eric Rigler曾多次與荷李活電影配樂大師James Horner合作。1995年，《梅爾吉勃遜之英雄本色》電影配樂是他們的初次合作，此次演奏中極具靈魂的詮釋，吹奏出戰士們的無畏精神。而後更演奏了獲獎無數的《鐵達尼號》經典主題曲＜愛無止盡＞（My heart will go on），打破影史上最暢銷的配樂紀錄，感動全球無數觀眾！也讓Eric Rigler嶄露頭角，逐漸成為荷李活御用樂手。

Eric Rigler在2004年時，也受邀至美國第40任總統—隆納雷根的告別式，擔任象徵著肅穆與莊嚴的送別風笛手，以一曲傳頌百年的＜奇異恩典＞為之送別。

獲獎無數的《鐵達尼號》經典主題曲＜愛無止盡＞（My heart will go on），打破影史上最暢銷的配樂紀錄，感動全球無數觀眾！

獲獎無數的《鐵達尼號》經典主題曲＜愛無止盡＞（My heart will go on），打破影史上最暢銷的配樂紀錄，感動全球無數觀眾！

7歲開始學習風笛樂器

Eric Rigler成長於美國加州，當他還是嬰兒時，Eric的父母發現風笛聲總能引起他的注意，因此讓他持續接觸風笛。直到7歲時，他開始學習演奏風笛樂器。Eric曾在訪問中提到：「我感興趣的不只是風笛的獨特音色，還有風笛手隆重的制服—傳統蘇格蘭裙」。

憑藉著對於風笛和北國傳統音樂文化的熱愛，Eric Rigler在21歲時前往蘇格蘭，於當地生活了3年，他將自己沉浸在風笛和凱爾特音樂文化（Celtic’s music）裡，期間獲得了風笛大賽「斯開島鄧韋根金獎」和「威雀威士忌年度風笛手獎」，風笛自此成為未來數十年裡他賴以維生的樂器。

曾受邀至史提芬史匹堡的私人聚會中演奏

Eric Rigler的演奏作品橫跨電影、影集，曾受邀至美國著名電影導演史提芬史匹堡的私人聚會中演奏，也曾與不同風格的音樂家合作，包含西洋樂壇天后雲妮侯斯頓、瑪麗亞凱莉，以及英國搖滾音樂家保羅麥卡尼、菲爾柯林斯。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

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