鐵達尼號魔戒阿凡達傳奇級配樂源自一個人 荷李活御用樂手Eric Rigler台灣舉辦音樂會

「荷李活風笛大師」艾瑞克瑞格勒（Eric Rigler）將赴台灣首辦個人音樂會！3月底開始將展開全台巡迴演出，並帶來多首經典曲目，包括電影《鐵達尼號》、《阿凡達》、《魔戒》中的多首插曲。

Eric Rigler攜手多位傑出樂手共同演出經典曲目 2024年3月起，風笛悠揚的樂音即將流向花蓮、高雄、台北，Eric Rigler將攜手多位傑出樂手共同演出，帶來多首經典曲目，包括： 《鐵達尼號》＜大海的詠嘆＞（Hymn to the Sea）；

《阿凡達》＜暗夜之光＞（The Bioluminescence of the Night）；

《驚世未了緣》主題曲；

《致命突擊隊》典配樂；

《非法正義》配樂；

《最後一擊》配樂；

電視劇集《星際大爭霸》插曲；

《異鄉人》插曲；

《魔戒：力量之戒》插曲。 這場獨一無二的音樂會集結了Eric Rigler演奏生涯的精隨，他將豐富展現風笛這個古老又魅力無窮的樂器，帶領觀眾翱翔於荷李活系列電影的回憶中。

Eric Rigler的演奏作品橫跨電影、影集。（圖／寬宏藝術提供）

多次與荷李活電影配樂大師James Horner合作 事實上，Eric Rigler曾多次與荷李活電影配樂大師James Horner合作。1995年，《梅爾吉勃遜之英雄本色》電影配樂是他們的初次合作，此次演奏中極具靈魂的詮釋，吹奏出戰士們的無畏精神。而後更演奏了獲獎無數的《鐵達尼號》經典主題曲＜愛無止盡＞（My heart will go on），打破影史上最暢銷的配樂紀錄，感動全球無數觀眾！也讓Eric Rigler嶄露頭角，逐漸成為荷李活御用樂手。 Eric Rigler在2004年時，也受邀至美國第40任總統—隆納雷根的告別式，擔任象徵著肅穆與莊嚴的送別風笛手，以一曲傳頌百年的＜奇異恩典＞為之送別。

獲獎無數的《鐵達尼號》經典主題曲＜愛無止盡＞（My heart will go on），打破影史上最暢銷的配樂紀錄，感動全球無數觀眾！