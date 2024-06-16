鐵達尼號｜琦溫斯莉大彈李安納度接吻戲　「似啜緊條朱古力bar」

琦溫斯莉揭《鐵達尼號》經典場面背後不浪漫真相 「惡夢一場好尷尬」

1997年嘅電影《鐵達尼號》堪稱一代經典，多個場面即使相隔廿幾年都令觀眾記憶猶新。掃描、吐口水、跳氹氹轉舞、甲板上嘅演奏……都記得啦可？

戲服入面收埋好多化妝品

Titanic女主角琦溫斯莉Kate Winslet早前接受外媒Vanity Fair訪問，睇返自己多套作品片段話當年，當然唔少得《鐵達尼號》。佢地重溫片中Jack同Rose定情一幕，喺甲板上扮飛再擁吻嘅場面，睇落好浪漫，但係Kate就大爆當時拍攝內幕。

首先琦溫斯莉形容拍攝呢場戲「尷尬」、「惡夢一場」，首先呢幕發生於黃昏時份，導演占士金馬倫想場面光線獨特，於是拍咗4次！拍嘅時候，琦溫斯莉同男主角李安納度狄卡比奧企嘅位置要爬一條長梯先上到，因此梳頭化妝人員係上唔到去幫手補妝，於是喺琦溫斯莉嘅戲服入面，原來收埋好多化妝品，等嗌cut嘅時候演員自己立即補妝。