鑽石山荷里活廣場斬人案｜王貽興出PO抽水被網民轟「林作2.0」

王貽興曾經以作家及才子形象走入電視台，近年甚少參與幕前演出，今年有網民發現佢轉行開班教紫微斗數，而佢出嘅每一個PO都會同紫微斗數有關，好似上星期五鑽石山荷里活廣場發生斬人血案，佢亦有喺社交網站出PO，結果被網民鬧爆及指佢係「林作2.0」。

出PO宣傳紫微斗數課程

近日王貽興喺社交網站連環出PO：「請大家唔好再提我話我好準，我寧願大家繼續笑我神棍，但件事從來冇發生過，呢啲慘劇冇人會希望出現 一次都嫌多……願死者安息，大家出入平安，呢一年快啲過去。」

王貽興又說：「最近真係好多事發生，身邊唔少人有感情煩惱、背叛、偷食、迫婚、分手，聽到我懷疑人生；同時又有人因為份工同前途嘅問題，壓力大到健康情緒都出事，更莫講話越嚟越多人嘅家人健康逐一出事。好多人都問點解，一過年就咁多事發生，除咗因為八運同九運交接嘅年份之外，但凡隔20年嘅癸年，譬如2003癸未年或者1983癸亥年，咁啱六運轉七運，七運轉八運，以至今年八運轉九運嘅交接年，都會有好多械劫搶掠，血光傷害 倫常慘案、經濟下滑、樓股齊瀉，以至好多名人不幸離開。我響流年班都有同大家分析過，所以今年下半年應該點部署，依家嘅困局應該點樣抉擇處理，其實全部都要通過自己命盤深入了解，先唔會做錯決定，一沉百踩，就算so far touch wood冇事，可能只係好彩未輪到自己，邊個敢保證之後自己一定可以繼續獨善其身？聽日就係最後一次開嘅6月入門班A班上課嘅日子，暫時只剩最後少量名額，大家有興趣就請把握最後機會，因為今年內都未必會再開了，各位同學，有緣嘅話，最後嘅入門班見。」