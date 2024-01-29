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娛樂
2024-01-29 10:20:36

長榮最美空姐發發辭職 敖犬未婚妻曝舊東家嚴格規定兩件事

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長榮最美空姐發發辭職 敖犬未婚妻曝舊東家嚴格規定兩件事

長榮最美空姐發發辭職 敖犬未婚妻曝舊東家嚴格規定兩件事

發發在2022年起與前棒棒堂成員敖犬（莊濠全）拍拖，去年起更成為敖犬未婚妻，人氣高企。發發外表被指像「真人版娜美」之名。不過「長榮最美空姐」近日因健康問題辭職。她樂得自由後立即去做美甲，並透露長榮對空姐儀容非常嚴格，終於可以免受任空中小姐之的煩惱。

長榮最美空姐發發Instagram@piglettickle 長榮最美空姐發發Instagram@piglettickle 長榮最美空姐發發Instagram@piglettickle 長榮最美空姐發發Instagram@piglettickle 長榮最美空姐發發Instagram@piglettickle 長榮最美空姐發發Instagram@piglettickle 長榮最美空姐發發Instagram@piglettickle 長榮最美空姐發發Instagram@piglettickle 長榮最美空姐發發Instagram@piglettickle 長榮最美空姐發發Instagram@piglettickle 長榮最美空姐發發Instagram@piglettickle

敖犬發發料今年結婚

發發既是空姐也是KOL，IG Followers達25萬，不時代言廣告。去年前棒棒堂成員敖犬（莊濠全）求婚成功後同居，料今年內成婚，令發發快將進入人生新的一章。她早前在IG宣布結束11年空姐之路，正式「畢業」。在IG上，發發回顧空姐工作，「從來沒想過我會有離開航空業的這一天，五專畢業進入航空公司，19跨20歲生日還是在地面受訓期間過的，就這樣從20飛到30歲。」

長榮最美空姐發發辭職後，立即去做閃閃發亮的美甲。（發發IG） 長榮最美空姐發發去年起成為敖犬未婚妻，料今年正式結婚。（發發IG） 長榮最美空姐發發去年起成為敖犬未婚妻，料今年正式結婚。（發發IG） 長榮最美空姐發發去年起成為敖犬未婚妻，料今年正式結婚。（發發IG） 長榮最美空姐發發去年起成為敖犬未婚妻，料今年正式結婚。（發發IG） 長榮最美空姐發發去年起成為敖犬未婚妻，料今年正式結婚。（發發IG） 長榮最美空姐發發去年起成為敖犬未婚妻，料今年正式結婚。（發發IG） 長榮最美空姐發發去年起成為敖犬未婚妻，料今年正式結婚。

蕁麻疹、經期不定、失眠令發發辭職

發發認為空姐收入不錯，工作又穩定，更可以到世界各地體驗當地文化，到訪打卡景點。但因空姐工作時間不穩定，令身體出現問題，蕁麻疹、經期不定、失眠等問題令她決定辭職。回想空姐這份工作，發發指最煩是航空公司的儀容規定，由髮色到美甲款色都有限制，公司有特色的頭髮色卡示意圖，令她覺得︰「有種活到30歲還在上女子高中的感覺。」敖犬不忘在未婚妻IG上留言恭喜︰「哈哈哈恭喜想幹嘛就幹嘛人生。」而發發就甜蜜回覆︰「當了好久的乖乖牌 有點不習慣。」

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