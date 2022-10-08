長澤正美演美女主播捲醜聞風波 新劇月底起「黃Viu」上架

秋季劇集即將開跑，新一輪日劇大戰又集合多位影視紅星，本港「黃Viu煲劇平台」亦將有三套全新日劇上架，免費緊貼煲劇進度。

山田涼介打頭陣主演的漫改劇《為親愛的我致上殺意》，拍檔有川榮李奈、門脇麥，本周四（6日）起逢星期四上架。故事交代大學生浦島英司（山田涼介飾）看似吊兒郎當、追求快樂至上，事實上他的父親是一名連環殺人犯，因此他在少年時代遭受殘酷欺凌，也一直背負着「殺人魔兒子」的沉重十字架。某天日本再次發生了與英司父親作案手法極其相似的獵奇殺人案，此時英司卻突然失憶，讓他開始懷疑自己擁有雙重人格；為了尋找真相，他踏上自我探索的旅途，卻揭開了一個個令人震驚的真相。時隔六年，山田涼介再度主演富士台劇集，《為親愛的我致上殺意》也是他第15次主演的黃金檔日劇；適逢該劇播出期間，更是他所屬組合Hey！Say！JUMP出道15周年，難怪新劇對他來説別具意義。

至於「國寶級型男」吉澤亮，首度主演的月九醫療劇《PICU小兒集中治療室》，講述主角現年27歲的志子田武四郎（吉澤亮飾），因父親英年早逝，故由母親一手帶大，他精於料理家事萬能，但是每當遇上重要場面，他便不能好好發揮。醫科畢業後，武四郎為了在老家北海道上班、過安定的生活，誤打誤撞成為小兒科醫生；某天他被調任到新成立的PICU（兒童加護病房），遇上了熱血前輩醫生植野元（安田顯 飾），讓武四郎的小兒科醫生生涯產生了巨大變化。

同時，當紅女星長澤正美擔正的《ELPIS―希望、或是災難—》，安排本月25日起逢星期二下午上架，今次拍檔有真榮田鄉敦和鈴木亮平，播寫「十年難得一遇」的美女主播淺川惠那（長澤正美飾）被週刊拍到在街上接吻的照片而陷入醜聞風波，人氣下滑的她更被調到號稱「制作人墳墓」的深夜情報節目擔任主持，令她不禁產生自我懷疑；此時新人導演岸本拓朗（真榮田鄉敦飾）發現被判死刑的連環殺人犯疑似含冤入獄，經歷人生起跌的女主播和不懂世事的青年組成最佳拍檔追查案件真相，並在王牌記者齋藤正（鈴木亮平飾）的協助下，與龐大的組織抗衡！