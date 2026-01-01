長澤正美38歲元旦閃婚 嫁43歲導演福永壯志

長澤正美早於2000年以12歲之齡參加新人選拔賽加入東寶，到2004年主演催淚電影《在世界中心呼喚愛》成功爆紅，逾20年來演過不少影視代表作，影視雙棲的她作品超過40部，其私生活亦一向受到注意，今日她宣布結婚消息，並表示：「很抱歉在此報告我的私事，我已與電影導演福永壯志註冊結婚。今後我們將彼此扶持，珍惜每日的生活，一步一腳印、細心地走過未來的人生。」

封大滿貫女星

入行以來，長澤正美曾與多位圈中人拍拖及傳緋聞，分別有嵐成員二宮和也、林志玲老公AKIRA、伊勢谷友介、RADWIMPS主音野田洋次郎等，近年長澤正美鍾情才子，曾與年齡相差一大截的作家兼男星Lily Franky傳過緋聞，如今女神情定導演福永壯志，並於元旦發表喜訊，外界震驚之餘亦戥她高興。

長澤正美被譽為日本國民女星，多年來代表作還包括《信用詐欺師JP》、《求婚大作戰》等，以精湛演技橫掃日本影壇頒獎禮，更拿下影后、最佳女配角、最佳新人，成為藝能界大滿貫女星。至於福永壯志曾於美國學習電影，之後在紐約工作，參與拍攝美劇《幕府將軍》（SHOGUN）的第7集、以及《Tokyo Vice 2》第5及6集的拍攝工作，2019年他返回日本後，憑首次執導的長篇電影《放開我的手》入圍柏林影展。