長隆MIRROR！內地素人男團WIF5VE衝上熱搜 顏值實力更勝出道藝人 團員講出辛酸

近日內地微博熱搜出現一個聞所未聞嘅名字︰WIF5VE。原來WIF5VE係一隊男團嘅名稱，亦因此帶大家睇到另一種娛圈生態。

有內地遊客去到香港人都聽過嘅長隆主題樂園，發現表演嘅男團WIF5VE唔止外表吸引，仲居然唱live可以唔駛「咪咀」。有觀眾將片段放上微博，睇過嘅網友都話WIF5VE由外到內都贏晒一班已出道偶像，因為好多男團都要「咪咀」先做到跳唱表演。傳下傳下，WIF5VE呢個名成為熱搜。

質素被指「令內娛輸給了遊樂園路人」

WIF5VE成員之一辰灰見到自己團體成為話題，發文講解一下WIF5VE少少背景，強調佢地唔係路人，亦冇簽任何經紀公司同後台，幾位成員四五年前仲喺藝人管理公司旗下，但因為出唔到道，收入唔夠只好退出。佢地幾個私底下關係好，同時又好熱愛舞台，所以先組團，接下商演賺外快。

WIF5VE嘅質素被指「令內娛輸給了遊樂園路人」，辰灰謙稱佢地唱live唔駛咪咀，唔係其他藝人唔夠班，而係行內慣常做法。「各大線上線下的平台為了演出質量直接把藝人的麥（咪）給閉了，並不是大家沒這個實力……因為這事我經歷了太多了……每次演出的時候才發現自己的麥（咪）壓根沒聲音……所以這次游樂園這個平台只需要我們現場氣氛好，所以才能做到全員開麥（咪），甚至麥（咪）都不夠」。

向各地網友「搲撈」

網上好多WIF5VE嘅演出片段，辰灰解釋係出show時會呼籲觀眾拍咗片就放上網，並且會同網友互動。因為WIF5VE冇經理人幫手拍低演出，唔係咁做，佢地連演出片段都唔會有，仲話「所有的（宣傳）物料說難聽點都是盜粉絲的視頻用來發的」。

另一位成員王怡晨亦都回應，無經理人嘅狀況下，WIF5VE由編舞排舞揀歌化妝set頭都係自己搞掂。睇返資料，佢地有去過唔少商場商演，甚至會向各地嘅網友「搲撈」，叫大家tag自己城市嘅遊樂園，搵WIF5VE去表演。

原文刊登於 Yahoo娛樂LOL，am730獲授權轉載