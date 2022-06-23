閃電俠｜艾薩米勒屢犯官非傳易角 業界估一個理由足以保住

今年29歲嘅美國男星艾薩米勒（Ezra Miller），未夠20歲拍《我兒子是惡魔》演少年殺人犯嶄露頭角，之後片約不斷，由2016年《蝙蝠俠對超人》開始飾演閃電俠，更加係人氣認證。今年仲拍埋《怪獸與鄧不利多的秘密》，但亦都係今年開始Ezra Miller屢犯官非，傷人、打交、騷擾婦孺有齊，形象插晒水。

咁啱今年出品《閃電俠》首部個人電影嘅華納進行重組，新CEO David Zaslav本身就想處理旗下長期被Marvel搶盡風頭嘅DC英雄宇宙，唔少人都估華納會唔會洗太平地，搵人代替個底花晒嘅Ezra Miller。

不過唔知係唔係Ezra Miller好彩，有業界人士認為易角機會唔大，因為《閃電俠》暫定下年6月上畫，而家換人好大機會拍唔切兼且又洗一筆，所以機會唔大。

雖則之前Ezra Miller都有鬧事前科，但今年真係一單衰完又一單，曾經係《蝙蝠俠》漫畫編劇嘅Grant Morrison都話估唔到，仲覺得Ezra好似變成另一個人咁。

華納同DC煩完呢單之餘，仲要諗下因為官司而名譽掃地嘅Amber Heard，點樣出現喺又係下年出街嘅《水行俠2》而唔會得失觀眾。俾我係Marvel高層真係買定花生。

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