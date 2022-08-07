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娛樂
2022-08-07 20:47:49

開心無敵獎門人｜豹哥出錢收買志偉 胡蓓蔚簡單幾個字KO單立文

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曾志偉率領眾人玩多個《獎門人》經典遊戲。

曾志偉率領眾人玩多個《獎門人》經典遊戲。

《開心無敵獎門人》今晚播出第二集，由「獎門人」曾志偉帶領「元祖獎老」阮兆祥以及「新獎老」麥美恩、程浩駿、吳嘉儀擔任主持。今集嘉賓陣容有「愛．回家之開心速遞隊」單立文（豹哥）、滕麗名、呂慧儀、蘇韻姿及陳浚霆，及「Crazy Runner 隊」陳山聰、袁偉豪、黃智雯、胡蓓蔚（豹嫂）及胡諾言。

今集，焦點落在豹哥VS 豹嫂身上。兩隊出場Chit Chat時已有火藥味，胡諾言揚言出動豹嫂箝制豹哥，豹哥聞言即扮晒嘢反駁：「真係箝到我咩？」豈料豹嫂輕輕一句「算啦你」便成功反箝制豹哥，相當爆笑。去到遊戲環節，身為氣氛擔當的豹哥全程表現Hyper，在豹嫂玩「開心無敵搵啖食」時，豹哥搞笑地出錢「收買」獎門人並頑皮地搞笑問：「有冇石頭呀？」豹嫂見狀即時將錢沒收！

豹哥與豹嫂的互動成為全集焦點。

豹哥與豹嫂的互動成為全集焦點。

今集，焦點落在豹哥豹嫂身上。兩隊出場Chit Chat時已有火藥味，胡諾言揚言出動豹嫂箝制豹哥，豹哥聞言即扮晒嘢反駁：「真係箝到我咩？」豈料豹嫂輕輕一句「算啦你」便成功反箝制豹哥，相當爆笑。去到遊戲環節，身為氣氛擔當的豹哥全程表現Hyper，在豹嫂玩「開心無敵搵啖食」時，豹哥搞笑地出錢「收買」獎門人並頑皮地搞笑問：「有冇石頭呀？」豹嫂見狀即時將錢沒收！

之後到「辣辣壽食邊個食」環節，兩隊人馬鬥到難分難解，全線短褲上陣的滕麗名、呂慧儀、蘇韻姿更肉緊得拍至雙腿通紅。一輪激戰過後，「愛．回家之開心速遞隊」驚險勝出，豹哥即時露出得戚輕挑樣，此時豹嫂再度簡單一句「冷靜啲」成功收服豹哥。

單立文表現得戚。

單立文表現得戚。

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