開心無敵獎門人｜豹哥出錢收買志偉 胡蓓蔚簡單幾個字KO單立文

《開心無敵獎門人》今晚播出第二集，由「獎門人」曾志偉帶領「元祖獎老」阮兆祥以及「新獎老」麥美恩、程浩駿、吳嘉儀擔任主持。今集嘉賓陣容有「愛．回家之開心速遞隊」單立文（豹哥）、滕麗名、呂慧儀、蘇韻姿及陳浚霆，及「Crazy Runner 隊」陳山聰、袁偉豪、黃智雯、胡蓓蔚（豹嫂）及胡諾言。

今集，焦點落在豹哥VS 豹嫂身上。兩隊出場Chit Chat時已有火藥味，胡諾言揚言出動豹嫂箝制豹哥，豹哥聞言即扮晒嘢反駁：「真係箝到我咩？」豈料豹嫂輕輕一句「算啦你」便成功反箝制豹哥，相當爆笑。去到遊戲環節，身為氣氛擔當的豹哥全程表現Hyper，在豹嫂玩「開心無敵搵啖食」時，豹哥搞笑地出錢「收買」獎門人並頑皮地搞笑問：「有冇石頭呀？」豹嫂見狀即時將錢沒收！