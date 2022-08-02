開心無敵獎門人 | 遊戲被指炒冷飯欠新意 網民：以為睇緊重播

TVB經典遊戲節目《獎門人》系列，曾經為香港人帶來唔少歡樂。適逢節目踏入25周年，曾志偉復出幕前再做「獎門人」，聯同新舊獎老錢嘉樂、阮兆祥、麥美恩、程浩駿及吳嘉儀擔任《開心無敵獎門人》主持，節目喺噚晚（31日）首播，不如而家就同大家睇下網民有咩反應啦！

輕輕鬆鬆一個鐘

喺首集，節目搵嚟「痞子殿下隊」周嘉洛、陳瀅、朱敏瀚、王灝兒（JW）和張頴康，以及「歌星隊」陳奐仁、郭偉亮（Eric Kwok）、連詩雅、鄭融及姜麗文擔任嘉賓，大玩經典遊戲，網民就認為輕輕鬆鬆，同屋企人一齊笑住下都唔錯，留言話：「難得星期日 可以簡簡單單笑下」、「好好笑呀，睇得好開心」、「睇得仍然開心好笑 唔用腦一個鐘嘻嘻哈哈」、「娛樂一小時，屋企人個個都睇得好開心。」、「彈彈遮都仲係咁好笑」、「呢啲節目，開心笑下又幾好睇既」及「回憶真係翻曬離，仲係以前睇果種感覺，睇得好開心啊」等等。

遊戲炒冷飯欠新意

噚晚首集節目就重現經典遊戲「開心無敵搵啖食」、「開心無敵爆波波」、「辣辣壽司邊個食」系列、「開心無敵大電視」、「開心無敵彈遮遮」及「開心無敵按按鈕」，雖然有網民認為輕輕鬆鬆笑下都幾好，不過唔少網民就留言認為遊戲炒冷飯、無聊及不如睇重播好過，例如「睇你XX咩 播返之前的舊野比你睇喳」、「玩來玩去都係十幾年前啲驚」、「咩年代啊，老人台真係老人台。」、「翻抄冷飯無限loop」、「碟冷飯炒完又炒！真係江郎才盡全冇新意」、「返兜節目名都唔緊要, 但節目內容同十年前竟然係一模一樣, 以為播返十年前錄影」、「睇到好辛苦 又悶 一啲氣氛都冇」、「同以前有咩分別」、「好有亞視歲月留聲嘅感覺」、「​​真係好抵呀！ 將啲遊戲重做又重做， 腦汁都慳返！」、「咁就睇完 有D無聊」及「以為睇緊重播」等等。

新獎老唔掂

喺過往嘅《獎門人》系列，節目都有唔少「新獎老」加入，今輯就有麥美恩、程浩駿（班長）及吳嘉儀（阿七），節目一開頭「獎門人」曾志偉就俾機會程浩駿及吳嘉儀自我介紹及表演，不過網民對佢哋嘅表現似乎麻麻地，仲話不如搵返金剛返嚟做主持，留言話「新個兩件咩事」、「個兩個新獎老其實有咩用」、「2個好難頂」、「條女啲表情想點」、「都係有金剛做下把好笑啲」、「唔淡唔水廣東話先有個精粹」、「​​做下把做到咁7 都係金鋼下把勁d」及「不如call返金剛返來 佢檔雞翼檔係唔係搞唔掂」等等。

幾時搵洪天明／林敏驄做嘉賓

唔少網民就認為《獎門人》好唔好笑係取決於嘉賓，如果嘉賓搵得投入又夠放，成個節目會好睇好多。喺首集，節目邀請周嘉洛、陳瀅、王灝兒（JW）陳奐仁、連詩雅及鄭融等人擔任嘉賓，唔少網民認為佢哋唔夠好笑，應該搵洪天明、林敏聰及吳家樂等玩得之人上節目，留言話：「而家d嘉賓都冇睇頭」、「獎老又唔得 嘉賓都唔得 已經請唔到又好笑又玩得既人」、「食壽司要睇啲嘉賓食到嘔食到噴 呢班咁冷靜少悶」、「好唔好笑係睇嘉賓 呢班麻麻 兩件新獎老又啞左咁」、「​​玩得唔夠放，第一集應該搵番以前啲玩得既人番黎玩」、「幾時請林敏聰」、「林敏聰或者洪天明上嚟先好笑」、「想睇洪天明 嗰班上來玩多啲」、「慈善羚羊vs花之戀獵人 仲有獎金獵人吳家樂」、「冇洪天明仲有咩好睇」「好似以前好睇啲，啲人好似唔夠放」、「以前嘉賓 主持好鬼嘈，今part咁靜咁既」及「d嘉賓都唔friend 唔熟 好生硬」等等。

原文刊登於 Yahoo娛樂LOL，am730獲授權轉載