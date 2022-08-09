開心無敵獎門人 | 錢嘉樂回歸做獎老惹熱議 網民欣賞有義氣

TVB經典遊戲節目《獎門人》系列，曾經為香港人帶來唔少歡樂。適逢節目踏入25周年，曾志偉復出幕前再做「獎門人」，聯同新舊獎老錢嘉樂、阮兆祥、麥美恩、程浩駿及吳嘉儀擔任《開心無敵獎門人》主持。節目喺7月31日首播，雖然有觀眾認為輕輕鬆鬆，同屋企人一齊笑下都唔錯，不過遊戲環節炒冷飯，被批評欠缺新意。另外，亦有網民唔明白點解錢嘉樂會再度做獎老。

有網民喺討論區以「(做乜X）有冇人唔係好明點解錢嘉樂仲要返去TBB做掌門人」為題出PO，認為以錢嘉樂現時喺武術指導圈嘅地位及身價，唔明點解佢要返《獎門人》做「獎老」，結果引起網民熱烈討論，有網民認為佢重義氣，留言話「飲水思源 Keep到曝光 老婆喺度做 好多嘢人情世故遮 打份工有糧出點解唔做 可能無工開仲要靠佢養成team人又未定。」、「條友應該真係為義氣 之前工作關係接觸過 佢成日提住洪金寶 話洪金寶俾好多機會佢 又話佢啲戲多數都係香港開 就算大陸開都會用香港Crew」、「有時情與義嘅野真係冇得計」、「因為飲水思源囉咁簡單」、「佢覺得153 提攜佢要報恩」、「咁153帶紅佢再加上佢同佢老婆都透過獎門人先有哩段姻緣獎門人叫佢返，佢期又得 在情在理都應該要返」、「老實講，曾志偉都叫有提攜錢家樂，而家人哋曾志偉班馬叫人返去做獎門人，如果唔係不共戴天之仇，諗唔到有咩理由唔返去」及「​​唔好講對錯 呢啲叫重情義 佢而家有頭有面唔使靠獎門人 但153需要佢 佢感恩當年153俾機會而家咪企出嚟幫手 你睇吓陳小春呢啲撚樣係返嚟幫手定啋你有味 就知邊個係講心唔講金 邊個相反」等等。同時亦有網民猜測因為錢所以繼續做「獎老」，留言話「一定多過Viu先 同埋TVB做一線綜藝爆show 一定好好執」、「輕輕鬆鬆有錢袋，好過拍戲」、「因為錢囉 資本主義」及「得閒有戲接就出去賺錢」等等。

錢嘉樂武術功底深厚

57歲嘅錢嘉樂，喺中學時期已經學做武術指導，1983年獲洪金寶賞識，成為動作電影班底「洪家班」當年最年輕嘅龍虎武師，更係劉德華喺拍攝嘉禾電影公司電影時候嘅御用替身，之後仲開始成為演員。錢嘉樂喺香港金像獎先後共被提名14次男配角和動作指導，佢亦成功憑《烈火戰車》獲得第一屆金紫荊獎男配角，及憑《車手》與吳海堂、黃偉輝共同奪得台灣金馬獎最佳動作指導。除咗電影方面，錢嘉樂亦有向電視方面發展，佢主要擔任主持及拍劇工作，例如節目《獎門人》系列、《星星同學會》、《五覺大戰》、《我愛香港》、《盛·舞者》、劇集《西遊記》、《烈火雄心》、《封神榜》、《王老虎搶親》及《拆局專家》等等。另外，現時佢仲係代表香港動作特技演員公會擔任香港電影金像獎董事局董事。

武術功底深厚嘅錢嘉樂，喺2000年開始籌備組成「錢家班」，並開始邀請一班鍾意玩汽車飄移嘅青年負責參與飛車特技場口，同時佢亦會親自帶領及演練出屬於自己武打風格嘅班底，除咗深得觀眾欣賞，同時亦係全港數一數二嘅動作指導團隊。

至於感情方面，錢嘉樂與湯盈盈喺2012年結婚，喺2013年及2015年誕下大女凱晴（Alyssa）和細女凱琪（Kassidy），一家四口幸福美滿，佢更由昔日浪子形象變成好丈夫好爸爸。

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