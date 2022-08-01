開心無敵獎門人｜JW玩到勁肉緊 狂爆陳瀅秘密

全新一輯《開心無敵獎門人》於昨晚播出，今輯的遊戲是從過去175個遊樂中挑選三十多個。 節目昨晚首播，嘉賓陣容有「痞子殿下隊」周嘉洛、陳瀅、朱敏瀚、JW（王灝兒）及張頴康，及「歌星隊」陳奐仁、Eric Kwok（郭偉亮）、連詩雅、鄭融及姜麗文。

陳奐仁身手敏捷

在「開心無敵爆波波」環節，「歌星隊」的陳奐仁表現最為出色，化身「飛天仁」的他Solo上陣連還爆三波；甚有肉地的他原來身手相當敏捷，只用了5秒便完成任務，認真估你唔到！「痞子殿下隊」則派出大隻仔朱敏瀚應戰，周身肌肉的他原來得個殼，竟連番「滑鐵盧」，最後竟用了14秒才完成任務。