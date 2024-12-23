開車時聽的最危險聖誕歌曲Ariana Grande《Santa Tell Me》排第三 第一名係…(有片)

英國媒體《每日星報》(Daily Star)近日一篇有趣研究報道，公布了「開車時聽的最危險聖誕歌曲」清單，並指在快節奏歌曲，在駕駛過程中容易分散駕駛員的注意力，增加交通事故的風險。這項由研究機構One Sure Insurance進行的調查，分析了多首流行的聖誕歌曲每分鐘節拍數(BPM)，最終選出一些在開車時聽起來特別危險的歌曲。

研究指出，Shakin' Stevens的《Merry Christmas Everyone》成為駕駛時最危險聖誕歌曲首位，因其每分鐘節拍數高達203 BPM。這樣速度的歌曲，顯然會使駕駛者感到興奮，從而影響專注力。當地一間大學的研究也強調，快節奏音樂會對駕駛員的心理和身體能力產生負面影響，而影響行車安全。