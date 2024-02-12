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娛樂
2024-02-12 16:45:00

開運救兵｜伍詠薇貴人多桃花旺財運驚人 財運驚人「唔識打牌都贏5萬」

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伍詠薇祈求新年財運可以升級。

J282台）推出全新風水命理節目《2024開運救兵》，一連10集逢周一至周五，每晚8點半播映。節目由兩位J2ers黃紫恩（Jojo）、陳國麟（Doniven）主持。請來三位不同領域獨當一面的玄學師助陣，包括「地運風水師」Depp、「女巫公主」慧慧及「命運占卜師」裸泳組成「開運兵團」，幫觀眾新年行好運。

一連10集的《2024開運救兵》順序登場嘉賓，分別有伍姑娘伍詠薇、歌手伍富橋及太太梁兆楹（Shirley）、歌手陳慧敏、黃美棋BB、黃建東、連詩雅、周吉佩、坤哥吳業坤、關楚耀及譚凱琪。三位玄學師會組成「開運兵團」施展「家居風水大法」、「開運魔法」、「潮流開運攻略」，務求令嘉賓運氣更上一層樓，觀眾亦可從中得益。

（左起）裸泳師傅、Doniven、伍詠薇、Jojo、Depp師傅及慧慧師傅。

今晚（12日）一集主題「財運level up」絕對不可以錯過，率先登場的是紅運當頭的伍姑娘。Depp師傅講到今年正財及偏財位在香港東北及西北兩處，他指伍姑娘身邊不單多貴人，還有10年大運行，伍姑娘喜出望外說︰「我幾十歲仲有10年運行，我住嗎3新界區都應該算北。」她又自爆賭博中只懂台灣牌，並且經常贏錢，她笑說︰「打牌有啲小運，永遠幾爛嘅牌，到最後我都會摸到好靚。啲朋友發現我潛力就成日搵我夾份打。試過最多贏5萬幾蚊，傻人有傻福，係爭六合彩未中。」

節目中慧慧師傅會教大家製作「魔法聚財箱」，一聽就知是居家必備。裸泳師傅講到伍姑娘露前額的新髮型配上鮮紅的打扮，是催運的絕佳配搭，因為今年行運招財顏色是紅、橙及明亮眼顏色，想知更多行運秘技，密切留意節目播出。

慧慧師傅教伍詠薇自製聚財箱。

伍詠薇自言不曉打牌，但最多贏過5萬元。

明晚（13日）一集主題是「夫妻事務所」，嘉賓是有「億萬駙馬」之稱的歌手伍富橋（Alvin）及太太梁兆楹（Shirley）。在熱身的「快問快答」環節中二人心有靈犀，非常清楚對方喜好，Alvin更被太太踢爆口頭禪是「老婆呀」，Shirley埋怨說:「佢每日都講成百次，我啲朋友都話佢煩。」似在抱怨但語氣卻滿心歡喜，擺明公然放閃。

AlvinShirley於前年拉埋天窗，都希望開枝散葉。Depp師傅從二人的家居風水入手，他斷言睡房特別是露台部份，是絕佳的風水位置。裸泳師傅聞言大笑，提議二人於該處「辦事」可能會有「意外收穫」，引得全場大笑。Depp師傅望着二人5,000呎大屋的平面圖及照片慨嘆說︰「你屋企迷宮咁大喎，咁多樓梯、走廊，喺呢度我嘅方向感已經迷失咗……」接住師傅講笑話︰「Alvin你問我可唔可以增設籃球架，咁嘅屋企增設足球場都得呀，呢啲關個人喜好同能力事，唔關風水問題。」

此外，裸泳師傅提議二人多穿啡色衣服可減少嗌霎，慧慧師傅為二人手綁紅繩促進感情。

裸泳師傅提議伍富橋夫婦多穿啡色衣服可減少嗌霎。

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