開運救兵｜伍詠薇貴人多桃花旺財運驚人 財運驚人「唔識打牌都贏5萬」

J2（82台）推出全新風水命理節目《2024開運救兵》，一連10集逢周一至周五，每晚8點半播映。節目由兩位J2ers黃紫恩（Jojo）、陳國麟（Doniven）主持。請來三位不同領域獨當一面的玄學師助陣，包括「地運風水師」Depp、「女巫公主」慧慧及「命運占卜師」裸泳組成「開運兵團」，幫觀眾新年行好運。 一連10集的《2024開運救兵》順序登場嘉賓，分別有伍姑娘伍詠薇、歌手伍富橋及太太梁兆楹（Shirley）、歌手陳慧敏、黃美棋BB、黃建東、連詩雅、周吉佩、坤哥吳業坤、關楚耀及譚凱琪。三位玄學師會組成「開運兵團」施展「家居風水大法」、「開運魔法」、「潮流開運攻略」，務求令嘉賓運氣更上一層樓，觀眾亦可從中得益。

今晚（12日）一集主題「財運level up」絕對不可以錯過，率先登場的是紅運當頭的伍姑娘。Depp師傅講到今年正財及偏財位在香港東北及西北兩處，他指伍姑娘身邊不單多貴人，還有10年大運行，伍姑娘喜出望外說︰「我幾十歲仲有10年運行，我住嗎3新界區都應該算北。」她又自爆賭博中只懂台灣牌，並且經常贏錢，她笑說︰「打牌有啲小運，永遠幾爛嘅牌，到最後我都會摸到好靚。啲朋友發現我潛力就成日搵我夾份打。試過最多贏5萬幾蚊，傻人有傻福，係爭六合彩未中。」 節目中慧慧師傅會教大家製作「魔法聚財箱」，一聽就知是居家必備。裸泳師傅講到伍姑娘露前額的新髮型配上鮮紅的打扮，是催運的絕佳配搭，因為今年行運招財顏色是紅、橙及明亮眼顏色，想知更多行運秘技，密切留意節目播出。