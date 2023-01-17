開運秘笈2023｜七師傅教避是非 用鮑魚做比喻搞到Coffee好尷尬

HOY TV新春開運節目《開運秘笈 2023》邀請多位玄學家為大家提供不同開運秘訣，當中包括七仙羽師傅，日前節目更搵嚟Coffee林芊妤做嘉賓，師傅幫佢避是非轉好運及提供生B風水秘笈之外，期間仲重提富豪飯局事件，兼用「鮑魚」作為比喻，令Coffee聽完之後面露難色。

Coffee林芊妤較早前被KOL兼花店老闆Sean Lam影射佢婚後參與富豪飯局，令Coffee嬲爆喺IG發千字文澄清，並指唔認識該KOL，鬧爆對方網上亂講無責任，但Sean Lam繼續於IG爆料，又分享與Coffee合照，反擊Coffee唔識佢嘅言論。一向有留意開娛樂圈新聞嘅七仙羽師傅，日前喺《開運秘笈 2023》中幫Coffee避是非轉好運，師傅喺節目中指雖然自己係女人，不過都被佢吸引，因為佢嘅五官非常之靚，就算佢冇乜點化妝都已經好上鏡。之後，師傅仲話因為佢靚嘅關係，所以好多男人都好想得到佢，得唔到嘅話就會嬲。

七師傅：所有靚女都會被傳緋聞

主持人李尚正就重提富豪飯局事件，並問師傅呢啲傳言同是非係唔係有利Coffee嘅事業發展，而師傅就回答話好壞參半，因為藝人就係要多新聞，如果冇新聞就冇人記得你，但太多是非又會影響形象，所以唔可以太多，亦唔可以冇。之後，師傅仲以「鮑魚」作為比喻：「好似食鮑魚咁，如果你食一萬隻都會頂唔順，食少少就啱啱好。其實啲人同你傳是非係好正常，因為你靚，所有靚女都會被傳緋聞。」 Coffee聽完呢番說話後即面露難色。