開電視《一線搜查》全女班上陣撼《東張西望》 7位女主持大起底！

香港開電視全新節目《一線搜查》係一個全方位搜查香港社區及時事資訊嘅節目，節目TVB嘅《東張西望》非常相似，再加上7位主持當中宋熙年、林希靈及黃愷怡亦曾經擔任《東張西望》主播，所以唔少人都認為兩個節目對撼。節目喺噚日（4日）已經首播，節目主持以全女班上陣，而家就同大家介紹一下佢哋啦！

宋熙年

現年36歲嘅宋熙年（Sarah），2007年代表澳洲悉尼參加《國際中華小姐競選》奪得冠軍，加入無綫後主要擔任主持及活動司儀工作，例如《東張西望》及《Dolce Vita》等等。宋熙年喺2019年離開無綫後，除咗做司儀工作之外，佢仲同老公陳智燊開設網上影片頻道做KOL，因為佢哋講得一口流利英語及形象討好，得到唔少廣告商青睞。

林希靈

現年33歲嘅林希靈（Agnes），畢業於加拿大多倫多大學，2012年參加無綫網絡電視「不得了人材招募」後入行，初期佢曾任《無綫娛樂新聞報道》 記者，其後亦為《Think Big遊學團》及《安樂蝸》等節目擔任主持及為劇集客串，2019年2月開始加入《東張西望》做外景主持，上年報道聾啞人士美華單位，獲網民大讚佢有正義感兼封佢做「正義女神」，不過佢喺上年12月31日宣布離巢，之後佢隨即為開電視節目《全城抗疫講呢啲》進行拍攝。至於感情生活方面，林希靈早已名花有主，早前更宣布將於今年底與拍拖約5年陳安立（Brian）結為夫婦。

黃愷怡

現年32歲嘅黃愷怡（Jasmin），2021年畢業於香港中文大學新聞及傳播系，佢嘅演藝事業路與林希靈非常相似，除咗都係2012年參加無綫網絡電視「不得了人材招募」後入行之外，佢亦係擔任過兒童節目及《東張西望》主持。私底下老友鬼鬼嘅佢哋，同樣係喺上年12月31日宣佈離開無綫。今次去到香港開電視，佢哋同樣拍住上為《一線搜查》擔任主持。至於感情方面，黃愷怡喺2019年與拍拖7年初戀機師男友Billy拉埋天窗，婚後非常恩愛。

丘靜雯

現年29歲嘅丘靜雯有「香港最美主播」之稱，2016年開始喺now新聞與財經台擔任主播，當時唔少網民仲話佢好似韓國女團Apink隊長初瓏，不過佢喺上月中宣布離開主播崗位，轉行做全職瑜伽導師，估唔到咁快又可以喺電視見到佢。

梁皓恩

梁皓恩（April）入行前係一名社工，主要係為青少年及家人進行輔導。入行後最為人熟悉嘅唔係佢模特兒或舞台劇演員身份，而係佢係張致恒（Steven）嘅前度女友。

林靜莉

現年26歲嘅林靜莉（Jeannie／莉莉菇）貴為「星二代」，媽媽係1979年香港小姐季軍鍾慧冰。林靜莉曾就讀香港樹仁大學新聞系，畢業後便加入航空界成為空姐，之後亦有投身傳媒行業一段時間。近年佢開始活躍電視界，除咗擔任開電視《細路開電視》及《30分鐘大放餸》主持之外，亦係ViuTV戀愛真人騷《阿女又戀嚟》其中一位參加者。

簡采恩

現年33歲嘅簡采恩（Joyee），曾就讀香港樹仁大學新聞及傳播系，畢業後便投身電視界，加入有線娛樂新聞台做娛樂新聞主播，其後更與其他節目擔任主持工作，2017年與奇妙電視做主持，不過喺2018年離巢。曾向KOL方向發展嘅簡采恩，現時仲係香港開電視特約主持及網上直播主持。

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